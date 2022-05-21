كورونا اليوم: بشرى بشأن انتهاء الجائحة.. وموعد وصول مصر لمناعة القطيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

بشرى بشأن انتهاء الجائحة

أعربت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، آنا بوبوفا، عن أملها في أن تنتهي جائحة الفيروس التاجي "كورونا" في المستقبل المنظور، لكن "الفيروس بحد ذاته لن يختفي".

وقالت في ردها على سؤال حول "آفاق تطور نوع جديد من فيروس كورونا": "نأمل في نهاية الوباء، ولكن الفيروس سيبقى معنا، أنه موجود اليوم"، وفقا لروسيا اليوم.

موعد الوصول لمناعة القطيع في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نسبة التطعيمات بلقاح كورونا اقتربت من الـــ60 %، مؤكدا أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى بلغ أكثر من 45.5 مليون مواطن بينما عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 35 مليون مواطن، مضيفا أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية 3 ملايين مواطن.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: خلال الأسبوع المقبل، سنطلق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب"، لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، وهو ما يؤهلنا للوصول إلى الـ 70% مناعة من التلقيح قبل نهاية النصف الثانى من العام الجاري.

لقاح جديد قيد التطوير

قال مكسيم ستيتسيوك، النائب الأول لمدير عام شركة " "نانوليك " الروسية للأدوية البيولوجية ومدير قسم اللقاحات إن الشركة علقت تطوير اللقاح المركب ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وحسب، مكسيم ستيتسيوك، هناك صناع آخرون في السوق يواصلون في الوقت الراهن العمل على تطوير هذا المشروع، وأوضح قائلا:"حتى الآن، أوقفنا تنفيذ مثل هذه الخطط. وربما خيارنا هو الانتظار والترقب في الوقت الحالي. وأردنا انتظار حلول موسم الخريف بدءا من سبتمبر المقبل لنفهم حاجتنا إلى لقاح جديد، وكيف سيتم دمجه مع لقاح الإنفلونزا وما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح مختلط"، وفقا لروسيا اليوم.

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