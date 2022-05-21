جدري القرود ينتشر في 11 دولة.. ماذا ستقرر "الصحة العالمية" بشأن المرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة، وتشمل معظم الحالات حتى الآن رجال كان لهم اختلاط جنسي برجال آخرين.

وتم اكتشاف جدري القرود MONKEYPOX في العديد من البلدان في أوروبا والغرب، لتقرر منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع طارئ بشأن المرض - ولكن ماذا يمكن أن يقرروا وماذا سيحدث بعد ذلك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

منظمة الصحة العالمية دعت إلى اجتماع طارئ بشأن انتشار مرض جدري القرود بعد الفاشية الحالية، التي تؤثر على العديد من البلدان الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر انتشار على الإطلاق خارج إفريقيا.

تم الإبلاغ عن حالات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

ستجتمع المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية المعنية بالمخاطر المعدية مع انتشار الأوبئة والأوبئة المحتملة (STAG-IH)، والتي تقدم المشورة بشأن مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديدًا للصحة العالمية، لمناقشة تفشي المرض.

ماذا ستقرر منظمة الصحة العالمية بشأن جدرى القرود؟

من المرجح أن تقرر منظمة الصحة العالمية ما إذا كانت ستعلن أن الفاشية حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي (PHEIC).

اجتمعت اللجنة 9 مرات قبل اندلاع جائحة كورونا، من بين هؤلاء، تم الإعلان عن ستة أمراض طارئة:

• أنفلونزا الخنازير H1N1 (2009)

• شلل الأطفال (2014)

• إيبولا غرب إفريقيا (2014)

• فيروس زيكا (2016)

• إيبولا جمهورية الكونغو الديمقراطية (2019)

• كورونا (2020)

ما هو جدرى القرود؟

جدرى القرود هو عدوى فيروسية تأتي من الحيوانات البرية المصابة وعادة ما توجد في غرب ووسط أفريقيا.

تشمل أعراض جدرى القرود ما يلي:

طفح جلدي مشابه لطفح جدري الماء

حمى وقشعريرة

آلام الرأس والظهر والعضلات

تضخم الغدد الليمفاوية

الخمول والإرهاق

أين ينتشر جدرى القرود؟

اعتبارًا من يوم الجمعة، 20 مايو، تم اكتشاف جدري القرود في المناطق التالية:

لندن، المملكة المتحدة: 9 حالات مؤكدة

لشبونة، البرتغال: 14 حالة مؤكدة وستة مشتبه بهم

مدريد، إسبانيا: أكثر من 23 شخصًا يشتبه في أنهم من جزر الكناري سابقًا.

كيبيك، كندا: 13 مشتبهًا

بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية: حالة واحدة مؤكدة

ستوكهولم، السويد: حالة واحدة مؤكدة

روما، إيطاليا: حالة واحدة مؤكدة.

هل سيكون هناك جائحة أخرى؟

وصف فابيان ليندرتس، من معهد روبرت كوخ، تفشي المرض بأنه وباء.

وقال: "ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستمر هذا الوباء لفترة طويلة، يمكن عزل الحالات بشكل جيد عن طريق تتبع المخالطين وهناك أيضًا أدوية ولقاحات فعالة يمكن استخدامها إذا لزم الأمر."

لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن البيانات تظهر أن اللقاحات المستخدمة للقضاء على الجدري فعالة بنسبة تصل إلى 85 في المائة ضد جدرى القرود، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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