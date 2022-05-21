بيج ياسمين قبل وبعد التغيير.. ملامحها الجميلة اختفت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهورها مفتولة العضلات وبملامح ذكورية تمامًا، أمر أثار الجدل نحو «ياسمين» والتي تلقب بـ«بيج ياسمين»، والتي تصدرت أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك خلال ظهورها في بث مباشر مع «الوطن»، وهي تكشف عن مسيرتها الطويلة في العمل بإحدى صالات الألعاب الرياضية، ومن ثم تدريب الرجال على حمل الأوزان والأثقال، وعلى هذا النحو سرعان ما تم تداول صورة لـ بيج ياسمين قبل وبعد تغير ملامحها وبنيتها الجسدية.

وكشفت الصورة المتداولة ملامح بيج ياسمين قبل وبعد تغير بنيتها بشكل تام، وهو ما أثار دهشة العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

بيج ياسمين قبل وبعد التغيير

وخلال الصورة القديمة التي تم تداولها لـ بيج ياسمين، ظهرت وهي مرتدية الحجاب وذات ملامح أنثوية جذابة، وذلك على عكس ما ظهرت به تمامًا مؤخرًا، إذ اختلفت ملامح أنوثتها، وبرزت عضلات جمسها الضخمة، وذلك نتيجة لممارستها رياضة حمل الأثقال على مدار أكثر من 10 أعوام متتالية.

حب بيج ياسمين لحمل الأوزان

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كشفت الفتاة التي تبلغ من العمر 30 عامًا، تفاصيل حبها لعالم حمل الأوزان الثقيلة، موضحة أنها بدأت ممارسة التمارين الرياضية منذ عام 2004، إذ كانت تعاني حينئذ من النحافة الشديدة، وكان يبلغ وزنها نحو 53 كيلو جرامًا.

وقالت بيج ياسمين إنها لم ترغب حينها في زيادة وزنها، بل كانت رغبتها الأولى والأخيرة هي بناء عضلات جسدها، وزيادة حجمها، وهو ما نجحت فيه بالفعل، إذ باتت مدربة لحمل الأوزان الثقيلة داخل إحدى الصالات الرياضية المخصصة للرجال، وهو ما قابلته أسرتها بالرفض الشديد، لكنها ما تزال مستمرة في المجال ذاته، وذلك لحبها الشديد له، لافتة إلى أنها سوف تستمر بعملها إلى آخر يوم في حياتها.