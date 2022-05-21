«سما» من متحدي الإعاقة تكشف موقفًا إنسانيًا لـ سمير صبري: كّرمني في مهرجان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف إنسانية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا والشاشات والأضواء، تجلى بها الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، 20 مايو، مفارقًا الحياة بجسده، لكن روحه وأعماله لا تزال تتحدث عنه وعن حكاياته، سيرته العطرة يتحدث عنها الكثيرون داخل الوسط الفني وخارجه، مساعداته ووقوفه في الأزمات بجانب الجميع، هكذا كان يُعرف الفنان الإنسان.

قبل 5 أعوام، في عام 2017، وقف الفنان سمير صبري، على مسرح مهرجان الاسكندرية للأغنية، ليقدم سما رامي، التي كانت بعمر الـ16 عامًا آنذاك، مثنيًا على موهبتها المتعددة في الدراسة وفي شتى المجالات، حُفر ذلك الحفل وتلك التقديمة الاستثنائية في ذاكرة سما رامي، التي أصبحت اليوم، سفيرة النوايا الحسنة والتي تعاني من متلازمة داون، وإحدى بطلات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

تكريم وإشادة ودعم

لا يزال مشهد تكريم سما رامي، حاضرًا في ذهنها، ربما لم تتحدث عنه آنذاك، لكنها لم تتردد في ذكره بعد رحيله، للحديث عن مواقفه الإنسانية، وما قدمه لها من تشجيع وتحفيز، رغم الانتقادات والتنمر التي كانت تعاني منه البطلة في ذلك الوقت، مثنيًا على موهبتها، إذ تقول لـ«الوطن»: «مهرجان الإسكندرية للأغنية قرر يكرمني، هناك قابلت سمير صبري، كنت بحب أشوف أعماله وفرحت لما شوفته على الحقيقة».

كواليس لقاء جمع بين سمير صبري وسما رامي

«قابلت أستاذ سمير في الفندق وركبت معاه العربية لمكان المهرجان»، بهذه العبارة واصلت سما رامي، الحديث عن الموقف الذي جمعها بالفنان الراحل سمير صبري، لتكن توصيلة السيارة قادرة على اكتشافه كإنسان بخلاف عمله كفنان، إذ تقول: «أول ما شافني اتعرف عليا، وقالي هيكون ليكي مستقبل كبير، ركبت معاه العربية ووقتها قالي يا سما أنتي نجمة المهرجان النهاردة، وقالي إن شاء الله هنعمل مسلسل مع بعض طالما بتحبي التمثيل والغناء».

وفاة سمير صبري

وفاضت روح سمير صبري إلي بارئها في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك رغم سهره مع عدد من أصدقائه حتي الساعة الثالثة فجرًا، وبعدها جلس مع مساعده الخاص قبل أن يخلد للنوم، حيث وافته المنية أثناء نومه عن عمر يناهز 86 عامًا.

آخر أعمال الفنان سمير صبري

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شارك بها الفنان سمير صبري هو فيلم طلعت حرب 2، الذي شارك فيه بجانب أحمد مجدي وسهر الصايغ وعبير صبري وميار الغيطي وعددًا آخر من الفنانين، وإخراج أحمد مجدي.

وشارك الفيلم في أكثر من مهرجان فني كان آخرها مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ولكن حينها تغيب الفنان سمير صبري بسبب تعرضه لوعكة صحية وتواجد في المستشفى لإجراء عملية جراحية.