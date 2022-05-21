أرقام على علب مستحضرات التجميل تكشف الأصلي من التقليد.. علشان ميضحكش عليكي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل أثارتها سيدة تدعى «قمر» والشهيرة بـ «قمر الوكالة»، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب انتشار العديد من مقاطع الفيديو لها التي تروج فيها لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأسعار الزهيدة التي تبيع بها المنتجات ومستحضرات التجميل، مقابل أسعار الماركات العالمية الشهيرة.

وعلى الفور أصبحت «قمر الوكالة» بائعة مستحضرات التجميل والعناية، بوكالة البلح، واحدة من مشاهير السوشيال ميديا بسبب انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها بشكل كبير، واختلف عليها الكثيرين ما بين داعم للفتاة التي تعمل بالشارع، وبين منتقدي منتجاتها وزبائنها، زاعمين أن المنتجات مقلدة.

إزاي تفرقي بين المكياج الأصلي والمضروب؟

ما الفرق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة؟، سؤال يراود العديد من الفتيات، خاصة مُحبي شراء المستحضرات التجميلية، وأجابت عنه كريز عماد، خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ«الوطن».

وأكدت كريز عماد، أن هناك أشياء توضح حقيقة المنتج ويجب البحث عنها، كالتالي:

1- وجود رقم الـ Batch number المحفور أسفل المنتج، وأسفل العبوة الخاصة به أيضًا: «في 4 أرقام في الأسفل، وعلى كرتونة المنتج»، متابعة: «ابحثي بالأرقام دي، هتعرفي السنة اللي اتصنع فيها، والمكان ووقت الإنتاج».

2- الملمس الناعم للمنتج الأصلي.

3- الرائحة النفاذة للمنتج الأصلي.

4- تأتي عبوات الأيشادو «الباليت» من المعدن، وكل لون يمكن استخراجه بدبابيس خاصة به.

5- وجود شعار الماركة محفورًا أسفل المنتج.

وكانت «قمر الوكالة» ظهرت في العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا كبيرًا بسبب الأسعار التي تعرض بها المنتجات، ، فيما حذر عدد كبير من أطباء الأمراض الجلدية من شراء منتجاتها لعدم التعرض لمشاكل صحية كارثية.