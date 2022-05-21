الامارات | غرق ثلاثة شبان مصريين كانوا يستحمون في النيل

شكرا لقرائتكم خبر عن غرق ثلاثة شبان مصريين كانوا يستحمون في النيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى 3 شبان مصرعهم غرقا في النيل بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج أمس الجمعة.

وقالت التحقيقات إنهم كانوا يستقلون قاربا صغيرا للتنزه والسباحة في النيل، ونزلوا للاستحمام هربًا من شدة الحر ولم يتمكنوا من مقاومة كثافة المياه وغرقوا جميعًا.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من أهالي قرية «برديس» بدائرة المركز بغرق 3 شباب من القرية أثناء استحمامهم في النيل، وبعد جهود مضنية تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا الثلاث، وتبين أنهم علاء. أ «19 سنة»، وإبراهيم. ش «19 سنة»، وكريم. أ «18 سنة»، وأنهم كانوا يستقلون قاربا صغيرا للتنزه والسباحة في النيل، ونزلوا للاستحمام هربًا من حرارة الجو فغرقوا لعدم إجادتهم السباحة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

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