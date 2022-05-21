تحذير عاجل للسيدات من تقليد بيج ياسمين: «مش هتحملي ولا تخلفي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

داخل صالات الألعاب الرياضية التي امتلئت بالرجال، كانت «ياسمين» أو مثلما تُلقب بـ بيج ياسمين، تتوسط هؤلاء، تحمل الأوزان الثقيلة، وتُدرب الرجال، لا يهمها نظرات المجتمع، أو الانتقادات التي تتعرض لها مُطلقًا، فكان هدفها الأول في 2004 منذ أن وضعت قدميها داخل صالة الألعاب هو بناء العضلات، حتى حققت حلمها.

بيج ياسمين صاحبة الـ30 عامًا، التي أثارت الجدل فور ظهورها خلال بث مباشر مع «الوطن»، بسبب شكل جسدها وملامحها مع الرجال من حاملي الأثقال، ما دفع البعض للسؤال عن السر وراء هذا التكوين والشكل.

هرمونات بتحفز العضلات

وأوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحاتها لـ«هن»، أن سبب هذا التكوين والاختلاف، التي ظهرت به بيج ياسمين، هو الحصول على هرمونات محفزة للعضلات: «علشان تكبر بالشكل ده زي كمال الأجسام».

تحذير عاجل للسيدات من فعل تقوم به بيج ياسمين

وفي هذا الصدد، أكد الكابتن أيمن السركي، مدرب اللياقة البدنية، أن الطريقة التي تتبعها الفتيات مثل بيج ياسمين لبناء العضلات، هي تناول الهرمونات المحفزة للعضلات، وهي هرمونات الذكورة «التستوستيرون»، موضحًا أن هذا الهرمون، هو الرئيسي لدى الذكور لنمو الخصائص الجنسية وتعزيز الخصوبة، ما يساعد في زيادة كتلة العضلات والعظام ونمو شعر الجسم.

وأكد «السركي» خلال حديثه لـ«الوطن» أن تناول هذا الهرمون يساعد في تقليل الهرمون الأنثوي «الإستروجين»، المسؤول عن خصوبة الإناث وتعزيز الخصائص الأنثوية: «طبعا كده مفيش خصوبة ونسبة الحمل والإنجاب عندها صفر».

طبيب نساء يوضح خطورة الهرمونات

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عباسي، لـ«هُن» أن الهرمونات الذكورية التي تتناولها الفتاة، لها مخاطر كارثية على السيدات، تعيقهم عن الإنجاب، وتسبب تأخر الحمل لفترات طويلة جدًا، وتتمثل تلك المخاطر فيما يلي:

- ظهور شعر زائد في الجسم

- اضطراب في الدورة الشهرية

- ظهور حب شباب

- تقليل الدهون الطبيعية في الجسم

- زيادة الشهوة الجنسية

- تغير شكل تكوين الجسم