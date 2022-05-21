ما لا تعرفه عن عنب البحر وهذه أبرز فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاسم العلمي لهذا النوع من عنب البحر هو (.Coccoloba uvifera L)، وتنمو ثماره على أشجار دائمة الخضرة، هذه الأعشاب البحرية من عنب البحر لها نكهة مثل مياه البحر والطحالب الأخرى ، قوامها متموج ، مائي ، قوي ، ولزج. ومذاقه مالح قليلاً بسبب تعرضه لمياه البحر لفترة طويلة. النعومة الموجودة في هذه الأعشاب البحرية تجعلها آمنة للاستهلاك.

ألوان عنب البحر من الأخضر الزاهي إلى المزرق والأخضر الزيتوني، وغالبًا ما تنمو أشجار عنب البحر على الشواطئ وفي المناطق الساحلية.

ومن أشهر المناطق التي ينمو بها عنب البحر، منطقتان فقط في حافة المحيط الهادئ تشتهران بتقديم هذه الأطعمة الشهية الصغيرة من الأعشاب البحرية. أحدهما هو الفلبين حيث يُعرف باسم الطعام الفخم والآخر هو أوكيناوا باليابان.

ويعد عنب البحر مصدر جيد للفيتامينات A و B و C و K وبيتا كاروتين، إليك الفوائد الصحية لعنب البحر حسب موقع scientific.

فوائد عنب البحر كالتالي:

1. لتقوية العظام والمفاصل

يحتوي عنب البحر على البروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في مجموعة أوميجا 3 (DHA ، EPA ، ALA). وفي الوقت نفسه، فهو فعال في تهدئة الالتهاب وتقليل أعراض هشاشة العظام.

2. يساعد على تقوية البصر وصحة القلب

يحتوي عنب البحر على أحماض دهنية غير مشبعة AA و LA و DHA وEPA و ALA التي تساعد على تحسين البصر والذاكرة، وخفض الكوليسترول ، وتعزيز سيولة الأوعية الدموية، ومنع الأكسدة، والحفاظ على بنية الكولاجين للبشرة في الشرايين، ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية مثل مثل السكتة الدماغية وتصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب.

3. يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري

عنب البحر المليء بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج، فعال في خفض ضغط الدم بسبب قدرته على تحفيز الإفراز وتنظيم ضغط الدم الطبيعي لمرضى ارتفاع ضغط الدم. إلى جانب احتوائه على فيتامين C، يساعد عنب البحر أيضًا في تنظيم مستوى السكر وإعاقة انتشار الجذور الحرة، وتقليل التراكم داخل الخلايا للسوربيتول ومنع ارتباط الجلوكوز والبروتين، وتقليل مضاعفات مرض السكري.

ويتم تناول مغلي أوراق عنب البحر لتنظيم مستويات السكر في الدم.

4. يساعد على منع الإمساك

يوفر عنب البحر سعرات حرارية وسكر أقل، وبالتالي يقدم بكتيريا جيدة لهضم الطعام بشكل أسرع مما يساعد بكفاءة في منع الإمساك.

5. يساعد على منع الإصابة بتضخم الغدة الدرقية

يمكن منع الإصابة بتضخم الغدة الدرقية أو التضخم غير الطبيعي للغدة الدرقية عن طريق استهلاك 150 جرامًا من عنب البحر الذي يوفر حوالي 2 مجم من اليود. إن تناول 40 جرامًا من عنب البحر يوميًا يمكن أن يعطي كمية كافية من اليود للغدة الدرقية، للقضاء على تضخم الغدة الدرقية بكفاءة.

6. يساعد في الحصول على بشرة جميلة وشعر حريري

غني بالفيتامينات المختلفة، عنب البحر قادر على معالجة الكولاجين ومضادات الأكسدة بكفاءة لتوفير مظهر شبابي ويعتبر من مستحضرات التجميل الطبيعية التي يمكن أن تعزز نظام الجلد وفروة الرأس من خلال الغشاء الخلوي. يمكن للمادة الدهنية الموجودة في عنب البحر أن تصنع أغشية الخلايا للتجديد وتعزيز السيولة وتقليل حركة مسام جدار الوعاء الدموي لتقليل الآثار الجانبية للبشرة الجافة.

7. يساعد على منع السمنة

يحتوي عنب البحر على نسبة منخفضة من السكر ولكنه غني بالبروتين النباتي وفيتامين ج والكالسيوم والزنك والحديد والأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعتبر ذات قيمة غذائية وطعام رائع للمستهلكين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتبعون نظامًا غذائيًا.

استعمال عنب البحر في إنقاص الوزن الزائد عن طريق تناول مغلي

سيقان أو أغصان عنب البحر، لا ينصح للحامل تناوله.

8. قوة الفوكويدان المضادة للسرطان

الفوكويدان مادة طبيعية موجودة في أشكال مختلفة من الأعشاب البحرية. يُعتقد أنه مادة مضادة للسرطان في الأعشاب البحرية.