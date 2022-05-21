«الصحة» تكشف تفاصيل عيادة المرأة الآمنة: لكل من تعرضت للعنف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة آمال عبدالحي مدير الإدارة العامة للطفولة والأمومة بوزارة الصحة تفاصيل عيادات المرأة الآمنة التي أطلقتها وزارة الصحة، معتبرة أن دور وزارة الصحة هو تقديم الدعم للسيدات، مشيدة بالدعم الذي تتلقاه المرأة في هذا العصر، لافتة إلى أن سياسة الدولة تسير نحو دعم المرأة، مؤكدة أن المرأة ليست نصف المجتمع، ولكنها المجتمع كله والركيزة الأساسية له.

الوزارة تبحث عن احتياجات المرأة

وأوضحت عبدالحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن دور وزارة الصحة البحث عن احتياجات المرأة والعمل على تلبيتها انطلاقًا من استراتيجية الدولة الوطنية لحقوق الإنسان، ولمناهضة العنف المبني على النوع.

وأشارت أن هناك عنف موجه للنساء، مشددة على أن المرأة هي الأكثر تعرضًا للعنف، لافتة إلى أن من تردد على هذه العيادات تبحث عن المساعدة لتخطي الأزمات التي تمر بها، إذ تشتكي من تعرضها للعنف بكل أنواعه سواء الإيذاء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي أو الابتزاز، وكل أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة وبسرية تامة.

وأكدت أن أول عيادة للمرأة الآمنة كانت في مركز طبي أهالينا في حي السلام أول، وشهدت إقبالًا، مشددة على أن العنف ضد المرأة لا يكون في أماكن معينة، مؤكدة أن الدراسات ترصد تعرض سيدة من كل 3 سيدات يتعرضن للعنف ومن كل المستويات ويكون العنف من الزوج أو الأهل.