الامارات | مصر: عامل "الديليفري" وضع المخدر في الوجبة لسرقة البيت !

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: عامل "الديليفري" وضع المخدر في الوجبة لسرقة البيت ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أسرة مصرية عن موقف مرعب عاشته ووثقته كاميرا مراقبة، حين حاول أحد عمال التوصيل التابع لمطعم شهير سرقة شقتهم بعد تسليم الطلب.

حيث نشر حساب لفتاة تدعى هبة محمد، تقيم في منطقة المعادي جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيديو للعامل وهو يحاول سرقة شقة شقيق زوجها.

وأوضحت أن العامل ظل يتلصص وينتظر أمام باب الشقة بعد تسليم الطلب وتسلم حسابه، وقامت كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة بارسال رسائل تحذيرية على الهاتف الجوال. وهنا كما تقول انتبه شقيق زوجها وعندما هم مسرعا وفتح باب الشقة لمعرفة ما يجري في الخارج فوجىء بالعامل يفر هاربا.

وتوضح صاحبة الفيديو حسب "العربية.نت" أن كاميرا المراقبة كشفت أن العامل وضع مخدرا في المشروبات الغازية وكان بصحبته شخص آخر ليساعده على سرقة الشقة بعد أن يتأكد من نوم العميل ولولا كاميرات المراقبة التي أطلقت إنذارا تحذيريا لوقعت الكارثة.

وذكرت أنها حاولت التواصل مع المطعم لكن دون جدوى، مضيفة أنها طلبت على الأقل معرفة اسم العامل لملاحقته بعيدا عن ادارته، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبها.

وناشدت السيدة المواطنين الحذر بعد هذه الواقعة، مؤكدة أنه لولا كاميرا المراقبة لكان شقيق زوجها وأسرته قد تعرضوا لمكروه.

ولاقت الواقعة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وطالب المغردون بمقاطعة المطعم وعدم التعامل معه حتى يقوم بالإرشاد عن العامل، كما طالبوا بالحذر واتخاذ كل اجراءات الحيطة عند التعامل مع عمال توصيل الطلبات.

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