نصائح بعد الولادة القيصرية: «مشي ورياضة ورضاعة طبيعية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات حديثي الولادة، عن نصائح بعد الولادة القيصرية، التي أصبحت تفضلها بعض السيدات، والتي هي إحدى التقنيات الجراحية التي تستخدم للوالدة، وتعتمد على إجراء شق في البطن والرحم، كبديل للولادة الطبيعية، والتي لا تتسبب في الألام كالولادة المعتادة.

ويُقدم هُن نصائح ذهبية للأمهات بعد الولادة القيصرية، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

نصائح بعد الولادة القيصرية

يجب على الأم البقاء في وضعية الاستلقاء لمدة يوم بأكمله، بعد الخروج من إجراء العملية الجراحية، مع الالتزام بعدم التحرك الخاطئ حتى لا تضر بصحتها، وتؤثر بالسلب على منطقة الألم والجروح، ويستدعي الأمر لدخول المستشفى لوقت طويل.

يفضل أن تتحمل الأم الآلام ولا تتناول أي مسكنات للألم خلال الساعات الأولى من الولادة، مع عدم ملامسة الدبابيس، وإزالتها حتى نهاية اليوم الثالث من الولادة، وبعدها يمكن إزالتها.

يجب ألا تغادر الأم حديثة الولادة المستشفى قبل مرور يومين للتأكد من حالتها الصحية ومن حالة الجنين.

نصائح بعد الولادة القيصرية

يجب على الأم البدء في عملية الاتصال المباشر بينها وبين جنينها من خلال البدء في الرضاعة الطبيعية، كما يمكن للأم تناول الأطعمة والمشروبات بمجرد الشعور بالعطش أو الجوع، ولا يجب أن تضطر للانتظار ساعات كثيرة.

فيما يخص الرضاعة، يجب أن تبدأ الأم في إرضاع طفلها من خلال البحث عن وضعية تبتعد عن منطقة الجرح، حتى لا تشعر بالضرر والأذى، حتى تخف من حدة وزن الطفل على البطن، كما يمكن الاعتماد على وضع وسادة تحيل بينها وبين منطقة البطن.

يجب على الأم البدء في ممارسة الرياضة، للحصول على وزن مثالي وجذاب، منعًا للترهلات والوزن الزائد عن الحد، للتقليل من مشاكل القلب وحدوث جلطات دموية، فضلا عن ضرورة المشي من وقت لأخر.