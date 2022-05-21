طريقة قلي السمك المقرمش.. «مقادير سهلة ومن غير تكاليف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك المقلي، من أهم الأنواع والأصناف التي يفضلها الكثيرون، خاصة الأطفال والشباب، تسعى الأمهات للبحث عن طريقة قلي السمك المقرمش و«تكات» نجاحه، مثل المطاعم الشهيرة والكبرى المتخصصة في الأسماك.

ويُقدم «هُن» طريقة قلي السمك المقرمش، في المنزل و«تكات» نجاحه على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة للسيدات وربات المنازل، مع مراعاة الحالة الاقتصادية.

طريقة قلي السمك المقرمش

سمك بلطي

مرق دجاج بودرة

زعتر

كمون

دقيق

نشا

فلفل

ملح

توم وبصل بودرة

حبهان مطحون

شطة حسب الرغبة

فجيتار

طريقة قلي السمك المقرمش

في البداية يتم تنظيف السمك من الداخل والخارج، ثم غسله بالماء والليمون والخل والدقيق، حتى إزالة روائح الزفارة، ومن ثم خلط المقادير من الملح والكمون والحبهان المطحون والثوم والبصل البودر، والزعتر مع الليمون ووضع السمك بهم حتى يتم التتبيل الجيد، ويترك في الثلاجة لساعات حتى تتجانس المقادير وتمام التتبيلة.

بعد خروج السمك من الثلاجة، يتم تغطيته من كلا الجانبين ومن الداخل بالتتبيلة، يخلط الدقيق والنشا والفجيتار، ثم يتم غمسه في الدقيق، ثم يتم وضعه في ماء مثلج.

يراعي تغطية كلا الجانبين بطبقة سميكة من الدقيق، ويتم قلي الأسماك في الزيت المغلي، ويقلب على الجانبين حتى تمام النضج، ويمكن تقديمه في طبق مزين بالليمون والبقدونس، ويتم تناوله مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض، حسب الرغبة مع السلطات والطحينة.

طريقة عمل أرز السمك المقلي

بصل أبيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة زيت

كوب أرز

كوب شوربة سمك

طريقة تحضير أرز السمك المقلي

الخطوة الأولى، هي القيام بتقطيع البصل قطع صغيرة، ومن ثم وضعه في حلة على النار، للتشويح الجيد، ووضع عليه الزيت أو السمن، حتى يتغير لونه إلى اللون البني.

الخطوة التالية، هى وضع الأرز مع البهارات من الملح والكمون مع التقليب الجيد، بعدها يتم إضافة السكر وتقطيع السمك مكعبات بداخله، ويترك على النار الهادئ حتى تمام النضج والتسوية، ويمكن تناوله بجانب الطحينة والسلطة الخضراء.