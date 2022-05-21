"CDC" تجيز استخدام جرعة لقاح كورونا المعززة للأطفال بين 5 و11 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أجازت ت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الجرعات المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وذلك بعد توصية مستشاري اللقاح المستقلين التابعين لها بتلقي جرعة إضافية من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، بعد تلقي سلسلة التطعيم الأولية.

وصوّت مستشارو اللقاح لدى CDC بـ11 صوتًا لصالح التوصية بجرعة معززة، مقابل صوت واحد رافض لذلك، وامتناع آخر عن التصويت، الخميس. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أجازتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونصّت التوصية على ما يلي: "يوصى باستخدام جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بعد 5 أشهر على الأقل من تلقي السلسلة الأولية من الجرعات، بموجب إذن الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء"، وفق ما نقل "سي إن إن"

وأقرت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الجرعة المعززة للأطفال بعد مرور 5 أشهر على الأقل من تلقيهم جرعتي اللقاح الأوليتين. وستكون هذه جرعة ثالثة للأطفال الأصحاء، وجرعة رابعة للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وصوتت اللجنة لصالح الجرعة المعززة بعد سماع تفاصيل حول طلب شركة فايزر من إدارة الغذاء والدواء توسيع نطاق الفئات العمرية للحصول على الجرعات المعززة.

ولوحظ تضاؤل في مستويات الأجسام المضادة لدى الأطفال الذين تلقوا سلسلة التطعيم الأولية، وحققت الجرعات المعززة مستويات أجسام مضادة أعلى مما سُجّل عقب السلسلة الأولية.

وأعلنت الشركة أن بيانات من تجاربها السريرية أظهرت أن الجرعة المعززة رفعت الأجسام المضادة المقاومة لمتحور أوميكرون 36 مرة، ضمن هذه الفئة العمرية.

وأفادت الشركة أن التجربة التي شملت 4500 طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، لم تشهد أي مشاكل جديدة تتعلق بالأمان.

وقالت الدكتورة سارة أوليفر، اختصاصية الأمراض المعدية للأطفال وقائدة مجموعة عمل اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين: "بشكل عام، لا تزال الفوائد المتأتية من لقاحات كوفيد تفوق المخاطر كما نرى، بعيدًا عن الفئة العمرية التي سلّط الضوء عليها، ولا يزال تلقي سلسلة لقاح كوفيد الأولية مهمًا للغاية للوقاية من الإصابة بالمرض الشديد والوفاة".

وأضافت: "وقد ثبت أنّ الجرعات المعززة من لقاح كوفيد-19 تزيد من الحماية من تبعات الإصابة لدى من يبلغون 12 عامًا وما فوق، ومن المحتمل أن يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا من جرعة معززة من لقاح كوفيد-19".