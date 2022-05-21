كيف تحافظ على محيط خصرك بدون زيادة وزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن حجم حصص بعض الأطعمة فائقة المعالجة، زاد حتى ناهز خمسة أضعاف الحجم المعتاد. وتشمل هذه الأطعمة الشوكولا، والبطاطا المقلية، والهامبرغر للوجبات السريعة بالإضافة إلى الصودا.

وذكرت الدراسة المنشورة في American Journal of Public Health، في ديسمبر 2021، أن هذا النوع من الأطعمة فائقة المعالجة عبارة عن تركيبات صناعية تحتوي بالعادة على 5 مكونات أو أكثر مثل الزيوت المهدرجة، والأصباغ، ومعززات نكهة التي قد لا تجدها في الأطعمة المصنعة الأخرى.

ورغم الاستمرار بتقديم حصص ذات الحجم الصغير المعتاد، إلا أن تضخّم الحجم طال أيضًا المشروبات الغازية المرافقة.

وقالت ليزا يونغ، اختصاصية التغذية المسجلة والكاتبة الرئيسة لهذه الدراسة، والأستاذة المساعدة في التغذية بجامعة نيويورك: "لا أستغرب أن الكثير منا يعاني من زيادة في الوزن إذ يسهل مراكمته"، لافتة إلى أنّه "من الصعب الالتزام بالحصص المعتادة، عندما تكون عرضة لوابل من هذه الأحجام المضحكة".

إنّ الانتظام بتناول حصص طعام كبيرة الحجم، يفوق حاجتك الفردية اليومية من السعرات الحرارية، قد يؤدي إلى معاناتك من السمنة المفرطة، التي ينتج عنها تداعيات صحية مثل أمراض القلب، والسكري من النوع 2، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل توقف التنفس خلال النوم، وهشاشة العظام ،وأمراض المرارة، وفق ما نقل "سي إن إن"

وأوضحت يونغ أنّ مكونات الطعام والشراب رخيصة مقارنة مع المصاريف الأخرى كالإيجار، والموظفين، والمعدات، والإنتاج والتسويق، لذلك لا يتكلّف المصنّعون الكثير لتقديم حصص طعام أكبر.

وأشارت يونغ إلى أنّ "المستهلكين سعداء لأنهم يدفعون أكثر بقليل لقاء الحصول على حصة أكبر بكثير. لذا، فإن هذا الأمر يناسب الطرفين باستثناء المنطقة المحيطة بالخصر لديك".

تعديل الحصة

عندما يُقدم لك حصص أكبر حجمًا أو تشتري أطعمة بكميات كبيرة، يجب أن تفترض أن الكمية التي تأخذها هي الكمية التي يجب أن تتناولها.

وكلما زادت الحصة، زادت السعرات الحرارية، والصوديوم، والدهون المشبعة، والسكر الذي تستهلكه.

لذا، في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك على تقليص حصتك وتحسين صحتك:

خفّف تناول حصص الأطعمة فائقة المعالجة، التي تسوّق للحصص كبيرة الحجم.

الشوكولا: عندما يكون ذلك ممكنًا، اشتر الحجم الأصغر دومًا. ولفتت إلى أنه إذا اشتريت اللوح ذات الحجم الأكبر، تناول مربعًا أو اثنين منه في اليوم.

البطاطا المقلية: احصل على أصغر حصة واردة على قائمة الطعام وشارك طبقك مع شخص آخر واطلب الخضار كطبق ثانوي.

الصودا: عندما تتناول طعامك في الخارج، اطلب أصغر حجم متاح من المشروبات الغازية. إذا كنت في المنزل، اسكب المشروب في كأس ربع لتر، أو إذا كان لديك كأس سعة نصف لتر، املأ نصفه بالثلج.

الحبوب: تجنب الأكل مباشرة من العلبة. اغرف الحبوب بمقدار كوب واحد، ثم اسكبها في وعاء. يمكن أن يساعدك ذلك على تذكر قدر كوب واحد.

هامبرغر: نصحت يونغ بأن "يكون هذا طبقك طوال النهار على أن تكون ركيزة وجبة العشاء النبات، مثل سلطة الكينوا أو أي نوع آخر، أو طبق من الخضار".

رقائق البطاطا: الأكياس التي تُقدم لمرة واحدة هي الأفضل للتحكم بالحصة. يمكنك أيضًا استخدام قياس كوب لتقسيم الأكياس الكبيرة، لكن تأكد من وضع الكيس بعيدًا عند بعد الانتهاء.

البايغل والكعك: "يفضل تقطيعها إلى نصفين وتسخين البقايا في فرن التحميص في اليوم التالي"، بحسب يونغ.

العلامات البصرية

املأ طبقك بمزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، لا سيما الفاكهة والخضار، لأنها تزيد الشعور بالشبع وتوفر العناصر الغذائية المفيدة.

اطلب نصف حصة عندما تتناول في المطاعم، لا سيّما أطباق المعكرونة.