فوائد مذهلة لزيت الجرجير للبشرة والشعر: يعزز الترطيب واللمعان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الجرجير واحد من النباتات التي لها فوائد كبير جمالية، وخاصة للشعر، فهو معروف بقدرته على تغذية الشعر وإطالته، وفيما يلي أبرز فوائد زيت الجرجير والتي تشجعك على وضعه على فروة رأسك وتدليكه جيدًا كي يتغذى منه، وكذلك يمكن تناوله كل يوم للحصول على فوائده الكبيرة.

فوائد الجرجير للشعر

هناك العديد من الفوائد لزيت الجرجير وخاصة للشعر، إذ يغذي زيت بذور الجرجير، ويرطب الشعر الجاف، والمتقصف في محاولة لاستعادة صحة الشعر.

ويعمل الزيت على ترطيب خيوط الشعر وتنظيف فروة الرأس من الشوائب.

ويستخدم الزيت كعلاج للشعر أو بلسم للحصول على فوائد الجرجير.

دلكي الزيت على شعرك وفروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو والبلسم، لإضافة الرطوبة إلى شعرك دون ترك الكثير من الزيت في شعرك (مما قد يثقله).

يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت بذور الجرجير إلى البلسم الخاص بك، وتطبيق هذا المزيج على شعرك بعد غسل الشعر بالشامبو.

مع الاستخدام المنتظم، قد ترى شعرًا أكثر كثافة ولمعانًا.

يحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة لصحة الجلد وفروة الرأس، وخاصة فيتامين أ (بيتا كاروتين) وفيتامين ج وفيتامين هـ ومختلف المغذيات النباتية، بما في ذلك الكاروتينات والكلوروفيل والمركبات الفينولية.

وتعمل هذه الخصائص على حماية الجلد، وفروة الرأس والشعر من أضرار أشعة الشمس، فضلاً عن التلوث والعوامل البيئية الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالشعر.

ويساعد الزنك والكبريت الموجودان في الجرجير على الحماية من الالتهابات البكتيرية التي يمكن أن تلحق الضرر بفروة الرأس، وتسبب قشر الشعر وضعف نموه، لذلك ينصح أطباء الجلد وخبراء التجميل بإدخال الجرجير بشكل يومي إلى النظام الغذائي، كي يساعد على الحفاظ على الشعر طويلًا ونظيفًا وصحيًا وقويًا.