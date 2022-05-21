الامارات | «هالك الروسي» يسحب 3 مروحيات «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هالك الروسي» يسحب 3 مروحيات «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع الرجل الملقب «هالك الروسي»، من تسجيل رقم قياسي جديد بسحب 3 مروحيات وزنها 15 طناً في احد المطارات العسكرية.

وسجل حامل الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات متعددة الأطنان وأرقام القوة سيرغي أغادزانيان، اجازه القياسي على الرغم من سوء الاحوال الجوية.

وسحب الرياضي مروحيات تزن 15.6 طن في غضون 24.63 ثانية دون استخدام أجهزة خاصة وفي نفس الوقت نفخ وسادة تدفئة طبية لتنفجر، حسب موقع كازانسكيي فيدومستي.

في الوسط كانت هناك مروحية من طراز مي-8 تزن 9 أطنان، وعلى الأطراف كانت مروحيات أنسات بوزن 3.3 أطنان. تمكن سيرغي من القيام بذلك فقط في المرة الثالثة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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