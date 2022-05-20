ابنة رجاء الجداوي عن سمير صبري: خرج والدي من حالة اكتئاب وتحية كاريوكا كانت بتعتبره ابنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمها على شاشات التلفزيون خلال برنامجه الأشهر «هذا المساء»، كأول عارضة أزياء في الوطن العربي، استقبلها بحفاوة بالغة، ومقدمة استثنائية، إذ دخلت بفستانها الوردي، وشعرها الأحمر القصير، التي اعتادت الظهور به، الضحكة والابتسامة لم تفارق وجهها البشوش الذي يشع حيوية ونشاطًا منذ أن دخلت إلى الاستديو، ليبدأ في محاورتها كعارضة أزياء ومن ثم الانتقال لحياتها كفنانة وممثلة، هكذا كان استقبال الفنان سمير صبري للفنانة رجاء الجداوي، خلال لقاء يعود تاريخه لأعوام كثيرة.

رحلت الفنانة رجاء الجداوي، قبل عامين، متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى لحق بها صديق الكفاح الفنان سمير صبري اليوم 20 مايو، بعد تدهور حالته الصحية بعد معاناة مع مشاكل في القلب دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وكان من المفترض أن يجري جراحة قلب مفتوح الفترة الماضية.

أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تحدثت عن كواليس العلاقة التي جمعت بين والدتها وبين الفنان سمير صبري، الذي توفي صباح اليوم، وعن مواقفه الإنسانية مع الفنانة تحية كاريوكا، خالة والدتها، خلال حديثها لـ«الوطن»، من ذكريات سمعت عنها من والدتها وأخرى عاصرتها بذاتها.

حكايات عن سمير صبري ومواقف إنسانية له

«وتتوالى الصدمات وفراق الأحبة»، هكذا بدأت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حديثها عن تلقيها خبر وفاة الفنان سمير صبري، الذي عاشت معه تفاصيل كبيرة الحلو منها والمر، بدايةً من مواقفه مع الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ومساندته لها في رحلة مرضها حتى وفاتها، إذ تقول: «سمير صبري، كان انسان بار بالدلائل، كان خيّر وأول لما شوفته كان مع طنط تحية، كان حاططها على كرسي في المستشفى قالها نقي السويت اللي عايزاه، كانت بتعتبره ابنها».

مصباح يضيء وقت الأزمات

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنان سمير صبري، إذ كانت دائمة الامتنان والعرفان له على مواقفه الإنسانية تجاه خالتها وأمها الثانية تحية كاريوكا، والتي تحكي عنها أميرة مختار: «كان بينهم صداقة وممتنة بكل اللي عمله مع طنط تحية، ماما كانت بتقول سمير الجني الذي يخرج من الفانوس والمصباح وقت الأزمات».

عيد ميلاد ودعمًا مستمر

لم يقف عطاء ودعم الفنان سمير صبري، على الفنانة رجاء الجداوي وحسب، بل كانت تجمعه علاقة صداقة بزوجها الراحل، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، حسن مختار، إذ تروي الابنة موقفًا بين الفنان ووالدها: «كان آخر عيد ميلاد لوالدي 5 مارس 2016، عمله عيد ميلاد يوم 26 يناير، كان بابا عايش في حالة من الحزن والاكتئاب، عمو سمير عمله عيد ميلاد وغناله اضحك يا أبو علي يا خفيف الدم، بابا قاله وقتها حاسس إنها حفلة وداع، وبعد وفاة والدي مسبناش لحظة وكان على طول معانا وبيسأل علينا».

ربما لم تستطع كلمات اللغة عن وصف ما تكن به أميرة مختار، من مشاعر للفنان سمير صبري، إذ كانت تعبره عنصرًا أساسيً في العائلة: «كان بيتملك عطاء وحنية وأدب وذوق وثقافة وفن وموسوعة فنية متحركة، كان صديق لوالدي ووالدتي، وبعد وفاة مامتي كان دائم السؤال عليا، روحتله آخر أيامه قالي بنت حبيبتي وحبيبي، يارب في الجنة ونعيمها هو وكل حبايبنا اللي فارقونا».