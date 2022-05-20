الامارات | إزالة 206 حصوات من كلية رجل هندي

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 206 حصوات من كلية رجل هندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزال أطباء في حيدر أباد، 206 حصوات من كلى مريض يبلغ هندي«56 عامًا» بعد جراحة لمدة ساعة.

وقال الأطباء إن المريض، وهو من سكان نالغوندا، كان يعاني من آلام شديدة في الخاصرة اليسرى لأكثر من ستة أشهر، تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف هذه.

ووقت دخوله المستشفى، كان المريض يخضع لبعض الأدوية التي اقترحها طبيب محلي والتي قدمت له راحة قصيرة الأمد، لكن الألم استمر في التأثير على روتينه اليومي ولم يكن قادرًا على أداء واجباته بكفاءة، على حد قولهم.

وقال: «تم نصح المريض وإعداده لعملية جراحية استمرت لمدة ساعة واحدة، تم خلالها إزالة جميع الحصوات، والتي بلغت 206 في العدد»، مضيفًا أن المريض تعافى جيدًا بعد العملية، وكان خرج من المستشفى في اليوم الثاني، وأشار الطبيب إلى أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية خلال فصل الصيف قد تسبب الجفاف وتؤدي إلى تكون حصوات الكلى عند الناس.

وكإجراء تحذيري، ينصح الأطباء الأشخاص باستهلاك المزيد من الماء وماء جوز الهند (إن أمكن) للحفاظ على رطوبة الجسم. وقالوا إنه من المهم أيضًا أن يتجنب الأشخاص السفر تحت أشعة الشمس الحارقة أو يقللوا منها، وألا يستهلكوا المشروبات الغازية التي من شأنها أن تزيد من الجفاف.

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