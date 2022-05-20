احذر الإكثار من تناول هذه الأطعمة: حتى لا تصاب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لا يزال مرض السرطان كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تخصيص موارد هائلة لإيجاد علاج، ولكن يجب على الإنسان أن يتوخى الحذر فيما يأكله.

ونعرض لكم في السطور التالية الأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها حفاظاً على صحتك، وذلك نقلاً عن موقع "webmed".

- الأطعمة المقلية

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية هو عنصر آخر يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في الجسم. عندما يتم قلي الأطعمة مثل البطاطس أو اللحوم في درجات حرارة عالية، يتم تكوين مركب يسمى الأكريلاميد، تشير الدراسات إلى أن هذا المركب له خصائص مسرطنة وحتى أنه يدمر الحمض النووي.

- الأطعمة المعلبة والمعبأة

تزيد الأطعمة المعلبة من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأن معظم عبوات الطعام الجاهزة للطبخ مبطنة بمادة كيميائية تسمى بيسفينول أ، وعندما يذوب هذا المركب في الطعام يمكن أن يسبب اختلالات هرمونية وتغيير في الحمض النووي للجسم، ونمو الخلايا السرطانية.

- اللحوم المصنعة

مشكلة اللحوم المصنعة وأشياء مثل الأطعمة المدخنة هي مركب النتريت، حيث إن المستويات العالية من النتريت والنترات، تزيد من خطر الإصابة بالأورام الدبقية (سرطان الدماغ) وكذلك سرطانات الغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمعدة.

- اللحوم الحمراء

تم ربط اللحوم الحمراء بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس، لذا من الأفضل تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير.

- الكحول

تم ربط ارتفاع استهلاك الكحول بسرطان الفم والمريء والمعدة والثدي والكبد والقولون.