ماذا يحدث للبشرة عن استخدام مكياج مغشوش.. وكيف تكتشفيه قبل الشراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال الأيام الماضية كثُر الحديث عن مستحضرات التجميل والمكياج المغشوشة، بعد أن أُلقي القبض على فتاة بسوق الوكالة الشهير لاتهامها ببيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم كيفية معرفة منتجات التجميل غير الصالحة وتأثير منتجات التجميل المغشوشة على البشرة، وفقا لما أوضحته الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، في تصريحها لـ"الخليج 365".

كيفية معرف منتجات التجميل الغير صالحة؟

- يجب بعد شراء أي منتج تجميلي التصفح على الموقع الخاص بالمنتج للتأكد من صحته.

- التأكد من اسم الشركة.

- التأكد من تاريخ الصلاحية.

- التحقق من شكل العبوة الخارجية للمنتج.

- شراء منتجات التجميل من أماكن موثوق بها.

تأثير منتجات التجميل المغشوشة على البشرة:

- الإكزيما التلامسية.

- احمرار الجلد.

- تكوين القشرة.

- الالتهابات.

- تورم العين.

- تورم الشفاه.

- التأثير على الحنجرة ومن ثم الوفاة.

- اسمرار الجلد.

- حروق الجلد.

- البقع البينة.

- على المدى الطويل تسبب الإصابة بسرطان الجلد.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، بضرورة قص العبوة بالمقص بعد الانتهاء من استعمالها لمنع إعادة تدويرها مرة أخرى وتجنب شراء المنتجات الرخيصة مجهولة المصدر.

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