لا تحفظ هذه الأطعمة في الثلاجة.. منها الطماطم والخبز والبطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

عندما نريد حفظ الطعام، فإن الثلاجة هي أول مكان يخطر على بالنا، غير إنها ليست مناسبة دائمًا لجميع الأطعمة، ويمكن الاكتفاء بوضع بعضها على الأرفف.

في التقرير نعرض لكم الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة، وفق ما أورد موقع "Womensmethod".

الأفوكادو

في كثير من الأحيان عندما نشتري الأفوكادو لا يكون ناضجًا تمامًا، ولكي يكتمل نضجها، يجب وضعها في درجة حرارة الغرفة وليس في الثلاجة، لا يكون التبريد ضروريًا إلا إذا كانت الثمار ناضجة بالفعل وأنتم لا تريدون تناولها في الوقت الحالي.

البصل

لا يصلح للحفظ في الثلاجة، سواء كان مقطّعًا أو كاملًا، كونه يحتاج إلى الهواء ليظل جافًا وطازجًا، لذلك يجب تخزينه في خزانة الطعام أو على المنضدة، الرطوبة والغازات ليسا جيدين للبصل، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع عملية التقادم ويؤدي إلى سرعة تلفه، بعد تقطيع البصل، لا يمكن حفظه سوى لبضع ساعات فقط قبل أن يفسد.

التفاح

هل سألتم أنفسكم من قبل لماذا يتم تخزين التفاح في سلة فواكه في وسط طاولة الطعام أو منضدة المطبخ؟

السبب هو أن التفاح يبقى طازجًا بدرجة أكبر في درجة حرارة الغرفة، والدرجة المثالية له تتراوح من 30 إلى 35 درجة، مع رطوبة نسبية تتراوح بين 90% إلى 95%.

ومع ذلك يمكن أيضًا تخزينه في الثلاجة، حيث يجعل درج الخضروات الطازجة في الثلاجة التفاح يظل طازجًا لفترة أطول، لكن قبل تخزينه في الثلاجة، ينبغي وضعه في كيس بلاستيكي به فتحات صغيرة، أو بدلًا من ذلك يمكن تغطيته بمنشفة ورقية مبللة لكي تعمل على امتصاص رطوبة الثلاجة، وإذا لم يتم عمل ذلك فإن درجة حرارة الثلاجة ومستوى الرطوبة بها سيعملان على تغيير قوام ومذاق التفاح.

الأعشاب

الأكسجين يضر الأعشاب لأنه يمكن أن يجعلها تتحول إلى اللون البني أو الأسود، وبرغم أن الأعشاب يتم تصنيفها ضمن الأطعمة الطازجة إلا أن هذا لا يجعلها مناسبة للحفظ في الثلاجة.

من أجل تخزين الأعشاب الخضراء بشكل صحيح، يجب وضعها في كيس فضفاض، وإذا كان لا بد من وضعها في الثلاجة، فيجب تغطيتها بالكامل بمنشفة ورقية مبللة.

أما الأعشاب المجففة فمن الأفضل تخزينها في برطمان أو وعاء محكم الإغلاق أو كيس بلاستيكي بسحاب لإبقاء الهواء والأكسجين بعيدًا عنها.

البطيخ

يتوقف البطيخ عن النضج بمجرد قطفه وحصاده، ولذلك فليس للتبريد أو درجة حرارة الغرفة أي تأثير على عملية نضجه.

ومع ذلك فإن الدراسات تشير إلى أن تخزينه في الثلاجة قد يؤثر سلبًا على قيمته الغذائية.

ويحتفظ البطيخ بالمزيد من مضادات الأكسدة لمدة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا، بعد تقطيعه يمكن وضعه في كيس بلاستيكي بسحاب وحفظه في الثلاجة، ولكن ينبغي الانتباه في هذه الحالة إلى أنه يستحسن استهلاكه خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

الخبز

الخبز بشكل عام ليس من الأطعمة التي يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، سيؤدي الاحتفاظ بالخبز لفترة طويلة في المنزل إلى فساده أو تغير حالته، إذن كيف يمكن الحفاظ على الخبز؟ التبريد ليس هو الخيار المناسب لأن الخبز سوف يفسد بشكل أسرع ويفقد مذاقه إذا تم حفظه في الثلاجة، ولكن الحل الأفضل في هذه الحالة هو الاحتفاظ بالخبز مجمدًا، لكن بدلًا من تركه ليذوب عند الحاجة إلى استخدامه، سيكون التحميص أو الميكروويف هو الخيار الأفضل.

تتبيلة السلطة

طرق تخزين تتبيلة السلطة هي مثار اختلاف بين الكثيرين إلى حد كبير، كما أنها تعتمد على نوع الصوص أو التتبيلة، من الأفضل تخزين تتبيلة الزيت فوق الرفوف في المطبخ بعيدًا عن الثلاجة لأن محتواها من الزيت هو الذي سوف يحافظ عليها.

ومع ذلك يمكن حفظ الأنواع الأخرى من تتبيلة السلطة التي بدون زيت في الثلاجة، لا يزال هذا محل خلاف لأن معظم هذه التتبيلات تحتوي على مواد حافظة قوية، قبل حفظ تتبيلة السلطة الخاصة بك في الثلاجة، تحقق من مكوناتها لمعرفة ما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا.

العسل

ما الفائدة من محاولة حفظ مادة حافظة في الأساس؟ يمكن للعسل أن يبقى فوق الرف في مطبخكم إلى الأبد دون مشاكل.

أما عند تخزينه في الثلاجة، فإنه يتبلور ويصبح غير صالح للأكل تقريبًا، من أجل الاستمتاع بقوام العسل الجميل يجب تخزينه بشكل صحيح والاحتفاظ به بعيدًا عن الثلاجة.

المكسرات

عندما تتعرض المكسرات للهواء أو البرودة فإنها تفسد، ولهذا السبب فإن حفظها في الثلاجة هو أمر يجب تجنبه تمامًا، سيجعل التبريد قوامها أكثر ليونة ونعومة بدلًا من أن تكون جافة ومقرمشة، كما أنه سيفقدها طعمها ونكهتها الطيبة، أفضل طريقة لحفظ المكسرات هي وضعها في وعاء محكم الغلق وتخزينها فوق الأرفف خارج الثلاجة.

الثوم

الثوم مثل البصل لا يجب تخزينه في الثلاجة، وإنما يجب أن يبقى جافًا ومعرضًا للهواء بدرجة حرارة الغرفة، ستجعل الثلاجة الثوم يفقد طعمه القوي ورائحته المميزة وتصبح رائحته كريهة، وفي هذه الحالة عندما تضيف الثوم إلى طعامك فسوف يمنحه طعمًا سيئًا بسبب حفظه في الثلاجة.

القهوة

درجات الحرارة الرطبة غير مناسبة لحبوب البن وكذلك البن المطحون، يتسبب التبريد في جعل القهوة تتكتل وتتكثف وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على مذاق الحبوب، وإذا تضررت القهوة، فإن من يحب شربها سوف يتضرر أيضًا، أفضل طريقة لتخزين القهوة هي وضعها في إناء محكم الإغلاق في المطبخ أو في أحد رفوف خزانة الطعام، ورغم ذلك يمكن حفظ فنجان القهوة بعد

عمله في الثلاجة دون مشاكل.

المعجنات

المعجنات والمخبوزات مثل الكعك والبسكويت والكيك وغيرها لا تظل صالحة للأكل لمدة طويلة بشكل عام حتى لو تم حفظها على المنضدة، لكن لا ينبغي تخزينها في الثلاجة لأن الثلاجة سوف تسبب لها ضررًا أكبر من نفعها، تمامًا مثلما هو الحال مع الخبز، ستؤدي درجة حرارة الثلاجة بالتأكيد إلى تعفن المعجنات بشكل أسرع.

المشمش

كما لا بد أنكم تعرفون الآن، ليست كل الفواكه تصلح للحفظ في الثلاجة، ينضج المشمش بشكل أسرع في درجة حرارة الغرفة، وهو في هذا الأمر يماثل جميع أنواع الفاكهة ذات النواة، ومع ذلك فبعد أن ينضج، يمكن تخزينه لفترة أطول في الثلاجة، ولكن بدرجة كبيرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يفقد المشمش مذاقه وقوامه في الثلاجة، الخيار الأفضل هو أن يتم الاحتفاظ به على منضدة المطبخ، أو في سلة فواكه المائدة، أو في حزانة الطعام أو أي مكان آخر جاف وجيد التهوية.

الموز

أغلب الناس لا يقومون بتخزين الموز في الثلاجة ولديهم سبب وجيه للغاية لذلك! هل تذكرون أنكم ذهبتم من قبل لشراء بعض الموز ووجدتموه محفوظًا في ثلاجة المتجر؟ بالتأكيد لا، لأنه عند التبريد تتحول قشور الموز إلى اللون البني. ليس هذا فحسب بل إن عملية التبريد تبطئ من نضج الموز وتغير مذاقه ويصبح قوامه داخل القشرة رطبًا ولزجًا.

الطماطم

لا يجب تخزين الطماطم في الثلاجة، لأن ذلك لن يجعلها تفقد مذاقها فحسب، بل ستفكك الجزيئات وتجعلها تصبح محببة، من الأفضل أن تؤكل الطماطم طازجة.

ويمكن الحفاظ على الطماطم الناضجة عن طريق نقعها في وعاء من الماء، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن خفق الطماطم أو عصرها ثم وضعها في وعاء محكم الغلق للحفاظ عليها طازجة ويمكن بهذه الطريقة تخزينها في الثلاجة لاستخدامها في صنع الصلصة لاحقًا.