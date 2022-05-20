احذر التعرض للشمس في هذا الوقت.. كيف تحمي نفسك خلال الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - للشمس فوائد ومخاطر أيضاً على صحتك، تحتاج إلى التعرض لأشعتها لتمدك بفيتامين "د" من أجل صحة عظامك وأسنانك.

ومن الطبيعي أن ترغب في الخروج في الشمس مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، وخصوصا في الصيف، وهو آمن طالما إذ التزمت بإرشادات حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، المُسبب الأول لسرطان الجلد.

ويؤدي التعرض المفرض إلى حروق الشمس وتلف العين والتجاعيد المبكرة، ولذ هناك أشياء يجب عليك فعلها لحماية بشرتك أثناء التعرض للشمس.

أولاً، يجب عليك الحذر أثناء الخروج قدر الإمكان تحت أشعة "القرص الناري"، ولعل أفضل وقت للتعرض لشمس الصيف هو من الساعة الثامنة ونصف صباحاً وحتى الحادية عشر صباحًا، كون الجسم في هذه الفترة يكون مهيأ بشكل جيد لإنتاج فيتامين د.

أما أخطر وقت للتعرض لأشعة الشمس تكون بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الثالثة عصراً، وذلك لأن شدة وقوة أشعة القرص الناري خلال هذه الفترة قد يسبب تغيرات في الكروموسومات البشرية، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بضربة الشمس والتسلخ بالجلد، فضلا عن أن قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د تقل بشكل كبير.

وخلال فصل الصيف ومع حلول إجازة العام الدراسي الجاري، يلجأ كثيرون إلى الشواطئ والتعرض لأشعة الشمس عبر الاستلقاء على "أريكة البحر" في الفترة المحظورة، من أجل الاسترخاء والاستمتاع بالبحر والطبيعة، فما الحل إذن؟

دعني أخبرك بأن الحل بسيط للغاية ولا يتطلب منك سوى القراءة المتمعنة في السطور التالية حتى تحمي نفسك من الأشعة البنفسجية الضارة:

أولا: اعتمد على واقي الشمس واستخدم الكمية المناسبة لأن يسبب حروق الشمس وتلف الجلد، إذ يستخدم معظم الناس حوالي 25٪ إلى 50٪ فقط من الكمية التي ينبغي عليهم استخدامها، وفق ما أورد موقع "webmd" المعني بالصحة.

وكقاعدة عامة، يجب على البالغين وضع ملعقتين صغيرتين من واقي الشمس لتغطية الرأس والذراعين والرقبة أو ملعقتين كبيرتين لتغطية الجسم بالكامل أثناء ارتداء ملابس السباحة. يجب وضع الكريم الواقي من الشمس بكثرة وبشكل متكرر.

ثانيا: ارتداء القبعات للحماية من أشعة الشمس الحارقة، وفي الوقت نفسه تمنحك مظهرا جذابا وعصريا على الشاطئ، خصوصا الفتيات والمغرمات بالتقاط الصور والفيديو وتوثيق هذه اللحظات السعيدة.

والقبعة تُكتمل إطلالاتك الصيفية المميزة على الشاطئ، وتزين ملابسك، وتُبعد عن عينيك أشعة الشمس، وبغض النظر عن الطريقة التي يتجه بها أسلوبك في فصل الصيف، قمنا بجمع أفضل قبعات الشمس للنساء. وهي كالتالي:

- قبعة كحلي

أول الاختيارات شابوه بحر للسيدات، يأتي بجودة عالية، وفي الوقت نفسه يعد سعره معقولا بالنسبة للفتيات

- قبعة بيج

يأتي ثاني الاقتراحات لقبعة بحر باللون البيج مع سكارف ملون رقيق، يمنحك الحيوية والأناقة والجاذبية التي تبحثين عنها، وفي "أمازون" يوفر جميع المقاسات وبخصم 7%.

- للرجال نصيب

أيضا لا يمكننا إغفال الرجال في هذا الموضوع عندما نتكلم عن أفضل قبعة أو "طاقية" له، خصوصا في السفر أو للصيد في الهواء الطلق للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

يوفرها موقع "أمازون" حتى لا تحتار كثيراً، وتأتي بمقاس واحد "One Size"، باللود الأسود ذات العلم الأمريكي، والمقاس الواحد يلائم معظم الأشخاص.

وبداخلها خيط داخلي قابل للتعديل ليناسب مختلف محيط الرأس، يمكن للمرء أن يرتدي القبعة المصبوغة بالصبغة المتعادلة على الوجهين، وهي جيدة التهوية وخفيفة الوزن ومريحة في الارتداء طوال اليوم.

وتتميز قبعة دلو قبعة الصياد الصيفية بحافة عريضة 2.4 انش لمنع بشرتك أو عينيك من أشعة الشمس / الأشعة فوق البنفسجية في الأيام المشمسة والتدفئة في الأيام العاصفة.

أيضا هي سهلة الحمل والتخزين والانزلاق إلى حقيبتك وجيبك، وتعد رائعة للعطلات والرحلات والأنشطة الخارجية والمشي في الشوارع من أجل أغطية الرأس الواقية من الشمس والمطر.

- كاب رجالي سادة

لعل أبرز ما قد يؤرق الرجال في الكاب هو حمله في الخارج، ولذا يمكنك اختيار هذا الكاب السادة من القطن الذي يسهل استخدامه وحمله أثناء وجودك خارج المنزل.

يأتي بسعر 150 جنيها، ويتميز هذا الكاب العميق بجزء علوي مسطح وحافة قصيرة ووزن خفيف للغاية ويعد ملحقًا مثاليًا لملابس الشارع العصرية للغاية.

تصميمه بسيط وأساسي، ورائع للارتداء في الشارع ويناسب جميع أنواع الملابس.

يمكن طيه ولفه بسهولة لوضعه في الشنطة والجيب، وهو مصنوع من خامة قطنية مريحة وبمسامات للتهوية.

ويعد رائعًا للعطلات والرحلات والأنشطة الخارجية والمشي في الشوارع حيث إنه من ضمن أغطية الرأس الواقية من الشمس والمطر.

أيضا يجب اقتناؤه للأطفال الصغار الذين يلعبون على الشاطئ أو في الفناء الخلفي أو للارتداء عند الذهاب إلى صيد الأسماك ورحلات السفاري والسفر والتخييم وركوب القوارب وما إلى ذلك، وهو اختيار رائع للتقديم كهدية.

- قبعة شاطئ

بين الترشيحات التي نستعرضها طاقية الشاطئ هذه للفتيات، وتأتي متعددة الألوان، وأيضا قابلة للطي وأهم ما يميزها سعرها المنخفض.

- قبعة عريضة الحواف

آخر ترشيحات للقبعات تلك التي حوافها عريضة للسيدات، قبعة بوني بنمط دلو بجزء شبكي، وذلك للحماية من الاشعة فوق البنفسجية، وتأتي باللونين الأزرق والأسود.

تم تصنيف قبعة الصيد هذه بعامل حماية من أشعة الشمس 50 لضمان حمايتك من الأشعة فوق البنفسجية فئة أ والأشعة فوق البنفسجية فئة ب. ارتدي هذه القبعة الواقية من أشعة الشمس فوق البنفسجية كقبعة شاطئ صيفية أو قبعة صيد أو قبعة للتنزه أو قبعة التخييم أو قبعة البستنة أو قبعة السفاري.

أما المقاس فهو واحد يناسب معظم الأشخاص - مجهزة بتصميم مبتكر برباط مطاطي قابل للتعديل مع زر في الجزء الخلفي من محيط الرأس لضمان ملاءمة محكمة وحبل عند الذقن لتثبيت القبعة ذات الحافة العريضة في مكانها..

وهذه القبعة جيدة التهوية تحافظ على البرودة، حيث تضمن الألواح الشبكية بقاء رأسك جيد التهوية حتى في أكثر الأيام حرارة ورطوبة.

ويسمح التصميم الشبكي للرطوبة والحرارة بسهولة الهروب من هذه القبعات، والتي لا تحافظ على برودة رأسك فحسب، بل ستظل جافة أيضًا حيث تساعد الشبكة على التخلص من الرطوبة وتقلل تراكم العرق بشكل كبير.

قابلة للطي ومتعددة الاستخدامات ويمكن تخزينها في شنطة أو شنطة ظهر أو شنطة سفر من أجل الراحة أثناء السفر.