لطيفة تنعى سمير صبري وتروي كواليس علاقتها به: «عمري ما أنسى وقفتك معايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري، اليوم الجمعة 20 مايو، أثناء تواجده في أحد فنادق القاهرة، بعد معاناة مع مشاكل في القلب دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وكان من المفترض أن يجري جراحة قلب مفتوح الفترة الماضية، ليصاب الوسط الفني بصدمة بعد رحيل الفنان والإعلامي الكبير، الذي ترك حزنًا كبيرًا في القلوب.

مواقف إنسانية لـ سمير صبري مع لطيفة

تحولت صفحات وحسابات الفنانين والفنانات لدفاتر عزاء، يودعون من خلالها الفنان سمير صبري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وكانت من بينهم الفنانة التونسية لطيفة، التي شاركت صورة تجمعها بالفنان الراحل، مرفقةً تعليقًا عليها متحدثةً عن مواقفه الإنسانية معها في بداية مشوارها الفني، إذ قالت: «من أعظم الفنانين اللي كنت أتمنى أشوفهم في بداية مشواري، من أول ما جيت مصر كنت أنت أول من احتضني وشجعني وآمن بيا وبموهبتي، وعمري ما أنسى وقفتك معايا».

وتابعت الفنانة التونسية لطيفة، حديثها عن الفنان سمير صبري، قائلةً: «تاريخك يشهدلك إنك كنت فنان حقيقي وصادق ومعطاء.. أنت عملت مدرسة مختلفة في الفن العربي، ألف رحمة ونور على روحك».

وعانى الفنان سمير صبري الفترة الماضية، من مشكلات في القلب دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وحرص عدد كبير من الفنانين على زيارته أثناء وجوده داخل المستشفى، منهم الفنانة دنيا سمير غانم، عمرو الليثي، فيفي عبده، إلهام شاهين، ميريت الحريري، والمخرج خالد جلال، والمذيعة بوسي شلبي.

ذكرى رحيل سمير غانم

ويصادف اليوم 20 مايو، الذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم، ليلحق به صديق عمره الفنان سمير صبري، ويترك الثنائي ألمًا كبيرًا ويومًا حزينًا على الوسط الفني بأكمله.