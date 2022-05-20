بسنت شوقي توجه رسالة لزوجها محمد فراج بعد حفل الزفاف: حلمنا أصبح حقيقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عِدة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها رفقة زوجها الفنان محمد فراج في يوم الحنة، الذي كان في مايو الماضي.

بسنت شوقي: حلمنا أصبح حقيقة

وأرفقت الفنانة بسنت شوقي، تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها رفقة زوجها الفنان محمد فراج، قائلةً:«حلمنا أصبح حقيقة، شكر كبير أوى من القلب لكل الناس اللي ساعدتنا علشان اللحظة دي تتحقق».

إطلالة استثنائية ومختلفة ظهرت بها العروس الفنانة بسنت شوقي في حنتها، ونالت إعجاب الكثيرين، إذ اعتمدت على الزي اليوناني في إطلالتها بفستان ستان أوف شولدر، باللون البني، من ستايل البلسية بالكامل.

واعتمدت العروس بسنت شوقي، على الماكياج الترابي الذي تناسب مع إطلالتها، فيما ظهرت بشعر كيرلي منسدل على كتفيها، ومانكير باللون ذاته، وارتدت صندل باللون البني ليتناسب مع الفستان.

وحازت الصور التي شاركتها الفنانة بسنت شوقي، على استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينهم: «قمرات، بحب قصتكم أوي، ربنا يبعد عنكم العين، حلوين، فرحكم كان حكاية حلوة، ربنا يسعدك يا بسنت».

وعلى الطريقة الأوروبية، احتفل الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، بحفل زفافهم الذي ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، من بينهم الفنانة هنادي مهنا، وأحمد داوود وعلا رشدي، وإيمي سالم، وغيرهم، وتوجه العريس برسالة لزوجته خلال حفل الزفاف، إذ قال خلالها: «قبل كلمة بحبك، بشكرك على صبرك معايا، بشكرك إنك آمنتي بحبي وصدقتيه، وبشكرك إنك خليتي لحياتي طعم».

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وأقيم حفل الزفاف قبل غروب الشمس على شاطئ البحر في 6 مايو المنصرم، ووقف العريس محمد فراج، ينتظر تسلم عروسته من والدها الكابتن شوقي عبد الشافي، لاعب الأهلي الأسبق، وسط تفاعل كبير من والحضور.