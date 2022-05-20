أكلات باللحم المفروم.. «لازم تجربي البوريك التركي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الأم المصرية واحدة من أكثر الأمهات بحثا عن طرق جديدة لإعداد أطعم وأسرع الأكلات، ومنها أكلات باللحم المفروم، فيعتبر البوريك التركي من أكثر الأكلات الشهية التي تستهدفها الأم لسهولتها وأيضا تنفع هذة الوجبة للغداء والعشاء وأيضا يمكن إضافتها لوجبات الأطفال المدرسية.

ويقدم «هن» أكلات باللحم المفروم علي طريقة الشيف «هبة أبو الخير»

أولا مقادير البوريك التركي

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

صوص التشريبة

كوب حليب

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة مذابة أو سمن مذاب

2 حبة بيض

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل بوريك اللحمة التركي

يضاف في طاسة على النار بعض من الزيت مع البصل ويترك لمدة عشرة دقائق حتي ينضج البصل، ثم يضاف اللحم المفروم ويتم تقليبهم جيدا ثم يضاف بعدها الملح، الفلفل الأسود وجوزة الطيب.

يتم تسوية اللحم المفروم إذ لابد أن يكون على نار هادئة حتي تنضج تماما.

ولتحضير تشريبة للبوريك نضيف كل مكونات التشريبة على بعضهم وتترك جانبا.

تقسم أوراق الجلاش كل أربعة ورقات لعمل رول واحد يتم توزيع صوص التشريبة بين طبقات الورقات الأربعة وبعدها توزع حشوة اللحمة المفرومة بشكل طولي على الأطراف.

وأخيرا يتم دهن الصنية بأي مادة دهنية ويرص البوريك بها، ثم يتم تقطيع الرول لأصابع سهله الاكل، ويوزع صوص التشريبة فوق البوريك ويتم تغطيتة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة.

وأنهت نصائحها بأنه يتم خبز البوريك في فرن ساخن مسبقا في درجة حرارة 200، أو أعلى درجة وبذلك تكن الوصفة نضجت تماما ويتم تغطيتها بفويل لمده نص ساعة ثم تقطع للأكل.