12 معلومة عن زوجة سمير صبري الوحيدة.. «إنجليزية وأخفى زواجهما لسنوات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن الفنان الكبير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 84 عاما، ليعلن عن زوجته لولا أن لاحقته بعض الشائعات التي أزعجته بشدة، مفادها أنه لا يحب الاقتراب من النساء أو الزواج، وهو ما دفعه للحديث عن زوجته الوحيدة والتي أخفى زواجهما تقريبا طوال عمره، فقد تحدث عنها لأول مرة في عام 2018، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجة الفنانة سمير صبري.

من هي زوجة الفنان سمير صبري الوحيدة؟

- تزوج الفنان سمير صبري مرة واحد فقط، وهو صغير للغاية في السن، ولم يكرر الزواج مرة اخرى.

- كان سمير صبري يبلغ من العمر 20 عاما حينما تزوج منها.

- قابل سمير صبري زوجته في محافظة الإسكندرية، وهي فتاة إنجليزية جميلة، وأعجب بها بشدة فقرر الزواج منها.

- تم الزواج فعليا في الإسكندرية، واستمر لحوالي 4 سنوات كاملة.

- قال سمير صبري إنه ندم على طلاق زوجته الإنجليزية، وكان يتمنى الرجوع إليها أكثر من مرة ولكن الظروف حالت دون ذلك.

- طلق سمير صبري زوجته الإنجليزية لأنها لم ترغب في إكمال حياتها في مصر.

- 4 سنوات هي عمر الزواج، وكذلك بداية انطلاق سمير صبري في عالم التمثيل والفن، ولذلك لم يتنازل للسفر معها وترك مستقبله الموعود في عالم الفن هنا في مصر.

- بالفعل تم الطلاق وعادت زوجته الإنجليزية إلى بلدها الأم، ولكنها لم تعد بمفردها، فقد أنجبت لـ سمير صبري ابنه الوحيد.

- لدى سمير صبري كذلك حفيد من ابنه، ويرى ابنه وحفيده مرتين في كل سنة، إذ يذهب إليهما.

- لا يأتي نجل سمير صبري إلى مصر بسبب طبيعة عمله الشاقة كطبيب في إنجلترا.

- وقال سمير صبري إن زوجته ليست علاقته الوحيدة بالنساء، بل له علاقات عاطفية مع فنانات أخريات ولكنه لا يحب التحدث كثيرا عن حياته الشخصية.

- وصف سمير صبري الشائعة التي جعلته يتحدث عن زوجته بأنها: «مغرضة خرجت من حاقدين عليه وكارهين له».