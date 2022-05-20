أغلى نظارة شمس في العالم بـ7.5 مليون جنيه.. ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يحب الكثير من الناس ارتداء النظارات الشمسية عند النزول إلى الشارع، فهي تحمي العين من أشعة الشمس الضارة، وبجانب ذلك هي تعطي أناقة لملابسك.

ولكن هل تساءلت يوماً عن سعر أغلى نظارات في العالم؟، وفي هذا الإطار تعرض لكم أغلى نظارات، وفق ما أورد موقع "thetealmango".

-نظارة Chopard De Rigo

يبلغ سعرها 408.000 دولار، أي ما يعادل 7 ملايين و486 ألف جنيه مصري.

صممها صانع النظارات الشمسية الشهير De Rigo Vision لدار شوبارد، دار المجوهرات السويسرية الشهيرة.

وصُنعت إطارات هذه النظارات الشمسية الأغلى ثمناً في العالم، باستخدام 60 جرامًا من الذهب عيار 24 قيراطًا.

وتحتوي الإطارات على شعار شوبارد الشهير "C" محفور عليها، ومزين بـ 51 ماسة نهرية مرصعة بالكامل في كل مكان.

وتم تركيب هذه النظارات بواسطة De Rigo باستخدام تقنية فريدة (قريبة جدًا من بعضها البعض) بحيث يعكس الألماس ضوء الشمس بشكل جميل.

قام كبار المشاهير مثل Elton John و Gwyneth Paltrow وTom Jones بارتداء هذه النظارات الشمسية الفاخرة من شوبارد.

- نظارة Dolce and Gabbana

يصل سعر هذه النظارة إلى 308.000 دولار، أي ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري، هي من دار الأزياء الإيطالية الفاخرة Dolce and Gabbana المعروفة بصنع منتجات فاخرة للغاية وأنيقة، وتمتاز نظارة D&G بإطار ذهبي وعدسات بنية اللون.

الشيء الأكثر جاذبية في هذه النظارات الشمسية المذهلة هو أن اسم العلامة التجارية (كلمات "دولتشي" و "غابانا") مكتوب بالماس على ذراعيها.

هذه النظارات الشمسية مفضلة من قبل عدد من الأسماء الكبيرة في صناعة الترفيه مثل Madonna وDemi Moore و Angelina Jolie و Isabella Rossellini و Kylie Minogue وNicole Kidman.

- نظارة Shiels Emerald

تعتبر نظارات شيلز الزمرد الشمسية ثالث أغلى نظارات شمسية في العالم من شركة شيلز للمجوهرات ومقرها أديلايد والتي أسسها جاك شيلز في عام 1945، ويبلغ سعرها 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري.

وتعد هذه النظارات الشمسية الزمردية واحدة من أروع منتجات الشركة، حيث يتكون إطارها من الذهب الخالص ومزين بأحجار الماس الثمينة.

واستغرقت الشركة خمس سنوات للعثور على عدسات الزمرد الفريدة وثلاثة أشهر أخرى لقصها وتلميعها.

- نظارة Cartier Panthere

قدمها منذ بضع سنوات صانع السلع الفاخرة الفرنسي Cartier، ويصل سعرها إلى 2.917 مليون جنيه مصري، وتأتي إطارات هذه النظارات الشمسية الفاخرة الراقية مزينة بنقشة النمر من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، ولجعلها أكثر روعة، تم تركيب 561 ماسة و645 حجر ياقوت أزرق عليها.

- نظارة CliC Gold

تحتل النظارات الشمسية CliC Gold 18 Carat Gold Sport المرتبة الخامسة في قائمة أغلى النظارات الشمسية في العالم، واشتهرت هذه العلامة التجارية بصنع أغلى نظارات قراءة حول العالم، ويصل سعرها إلى 1.376 مليون جنية مصري.

ومع ذلك، فقد ابتكرت CliC Gold بالتعاون مع Hugh Power الآن واحدة من أغلى النظارات الشمسية الرياضية في العالم.

فهي متميزة بالتصميم الفريد مصنوعة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا، وتأتي العدسات مع طلاء Carl Zeiss Super ET المضاد للانعكاس.

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