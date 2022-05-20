هذا ما يحدث للجسم والعقل بعد ساعة من شرب علبة صودا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في يوم حار نحن نحب الصودا، لكن هذه المشروب الغازية بالتأكيد لا تحبنا، إليكم السبب.

من المؤكد أن الكولا المثلجة مليئة بالسكر الذي يؤثر على جسمك، لذلك في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى إعادة الترطيب، قد ترغب في التمسك بالماء، وذلك وفقا لـthehealthy.

ماذا يحدث في الجسم؟

في غضون 10 إلى 15 دقيقة الأولى من تناول الكولا، تقوم أمعائك بتحويل السكر إلى دمك، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

هذه كمية هائلة من الطاقة الغازية السريعة، ولإدارة الهجوم، فإن أعضاء متعددة في جسدك تندفع بسرعة فائقة حتى تتمكن من معالجة هذا السكر.

يفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في نقل السكر (وهو كربوهيدرات) إلى عضلاتك للحصول على الطاقة، لكن هذه الصودا تحتوي على سكر أكثر مما تحتاجه عضلاتك.

يوضح Meltem Zeytinoglu ، طبيب الغدد الصماء وأستاذ الطب المساعد في جامعة شيكاغو للطب: "عندما يشرب الفرد 20 أونصة من الصودا، فإنه يحصل على كمية الكربوهيدرات في الوجبة بأكملها من خلال السائل".

وفي معظم الحالات، يتم استهلاك هذه الصودا بالإضافة إلى الوجبة، لذلك يجب معالجة الكربوهيدرات الإضافية.

هذا السكر الإضافي، بدلاً من تخزينه في أنسجة العضلات يتحول إلى دهون في الكبد.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Hepatology، فإن تناول الصودا بانتظام مرتبط بحالة تعرف باسم مرض الكبد الدهني، وقد يؤدي السكر الموجود في الصودا إلى إتلاف عقلك أيضًا.

تلعب كليتك أيضًا دورًا من خلال المساعدة في التخلص من السكر الزائد عبر البول، وهذا يعني أن جسمك يفقد الماء، فضلا عن التأثير المدر للبول للكافيين في الصودا، يزيد من خطر إصابتك بالجفاف.

ويقول الدكتور زيتينوغلو إن السكر والكافيين في الصودا "مزيج غير صحي تمامًا".

ماذا يحدث في دماغك؟

وأشارت دراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن تعاطي السكر والمخدرات يشتركان في الكثير عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات على كيمياء الدماغ وسلوكه.

الخبر السار هو أنه ليس عليك التخلص من المشروبات الغازية تمامًا، إذ يقول كوردياليس مسورا-كاساجو، المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا: "أهم شيء يجب تذكره هو أن التحكم في الجزء مهم.. الصودا "العرضية" لن يكون لها تأثير كبير على صحتك. إنها مشكلة عندما تصبح عادة عادية".

وابحث عن المشروبات الأخرى التي لا تحتوي على سعرات حرارية والتي تستمتع بها، مثل الشاي المثلج والماء.

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