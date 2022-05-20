«جنتلة» توم كروز مع كيت ميدلتون تثير إعجاب كبير.. «فارس دوقة كامبريدج» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«توم كروز هو الرجل المثالي».. هكذا وصف المعجبون البريطانيون الممثل توم كروز، كما وصفوه بأنه «ساحرا»، وذلك لتقديم يده إلى الدوقة كيت ميدلتون وهي تتنقل على الدرج في العرض الخاص لفليلم Top Gun: Maverick Red Carpet، إذ أنه دائما ما يكون «جنتل مان» مع بطلات هوليوود ولكن تلك المرة كان توم كروز هو فارس دوقة كامبريدج، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل موقف توم كروز مع كيت ميدلتون

مد توم كروز، البالغ من العمر 59 عامًا، يده إلى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، البالغة من العمر 40 عامًا، أثناء تنقلها على درجات السلم في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في ليستر سكوير بلندن، إذ كان «كروز» في مرافقة دوق ودوقة كامبريدج على السجادة الحمراء وقدمها إلى زملائه النجوم جينيفر كونيلي وجون هام ومايلز تيلر.

عندما وصل توم كروز إلى مجموعة صغيرة من السلالم أمام الزوجين، استدار النجم الأمريكي على الفور وقدم يده للدوقة التي كانت تسير بجانبه، فيما مدت كيت، التي بدت مذهلة في فستان من توقيع Roland Mouret وحذاء ذو ​​كعب أسود، يدها للحصول على دعم إضافي من «كروز».

تجاذب الثنائي أطراف الحديث بسعادة عندما شقا طريقهما على السجادة الحمراء لمقابلة بقية طاقم الفيلم، إذ رصدت الكاميرات لحظة الفروسية من قبل المراقبون الملكيون، الذين أشادوا بحركة كروز «الساحرة» لمساعدة «كيت»، وفقا للصحيفة البريطانية.

تعليقات المتابعين على «جنتلة» توم كروز

حازت تلك اللقطة المميزة للندم الأمريكي على إعجاب المتابعين، إذ غرد أحدهم عن توم كروز: «إنه رجل نبيل دائمًا ولا ينسى أبدًا كيف يتصرف في الأماكن العامة»، فيما كتب آخرا: «السيد توم كروز هو الرجل المثالي»، وأضاف ثالثا: «توم كروز هو الرجل المثالي الذي يساعد كيت في صعود السلم».

الجدير بالذكر أنه الدوقة كيت، البالغة من العمر 40 عامًا، تألقت في ثوب رولاند موريه أوف شولدرز، وحقيبة ألكسندر ماكوين بقيمة 2300 جنيه إسترليني، وأقراط مرصعة بالماس بقيمة 10500 جنيه إسترليني من روبنسون بيلهام.