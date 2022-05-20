المانجو لإنقاص الوزن.. خرافات وحقائق لا تتوقعها حول "ملكة الفاكهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من لا يحب المانجو؟.. إنها فاكهة مميزة يحبها الجميع ولكن هناك عدة قيود على تناولها للأسف، من كونها غير صحية إلى تأثيرها على درجة حرارة الجسم، يُطلب منا دائمًا تناولها باعتدال.

من أجل الاستمتاع بهذه الفاكهة الموسمية، يجب أن تكون على دراية بالحقائق والأساطير المختلفة المحيطة بها حتى لا يكون لها تأثير ضار على صحتك، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

يساعد المانجو على إنقاص الوزن

هناك ردود فعل متباينة على هذا، بينما يدعي العديد من الخبراء أن المانجو لها العديد من الخصائص لإنقاص الوزن، يحذر العديد من الآخرين من تناولها.

أحد الأسباب الرئيسية لإفراط الناس في استهلاك المانجو هو توافرها، هذه الفاكهة موجودة بكثرة في فصل الصيف، هذا هو السبب في أن الناس لا يحدون من استهلاكها خلال فصل الصيف.

وفقًا للدراسة، أظهر 27 مشاركًا استهلكوا 100 سعرة حرارية / اليوم من المانجو الطازج لمدة 12 أسبوعًا انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الجلوكوز في الدم، والبروتين التفاعلي C (CRP)، ونشاط الأسبارتات، وزيادة كبيرة في إجمالي القدرة المضادة للأكسدة.

ووجدت الدراسة بعنوان "آثار استهلاك المانجو الطازج على عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة"، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وزن الجسم، نسبة الدهون في الجسم، ضغط الدم، الأنسولين، أو الدهون بعد استهلاك المانجو.

قلة من الخبراء الآخرين يحذرون من استهلاك المانجو لأنهم يقولون إن هذه الفاكهة عالية السعرات الحرارية والكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة الوزن.

هل المانجو يمكن أن يسبب حب الشباب والبثور

لا هذا غير صحيح، المانجو فاكهة كثيفة المغذيات تحتوي على فيتامين أ، سي، الحديد، البوتاسيوم، النحاس.

يمكن أن يؤدي الصيف إلى ظهور حب الشباب والبثور ولكن المانجو ليس السبب وراء ذلك.

مرضى السكري يجب أن يتجنبوا المانجو

المانجو مناسب لمن يعانون من مرض السكري، إذا تم تناوله باعتدال، سبب تحذير الأطباء لمرضى السكر من تناول المانجو هو مؤشر نسبة السكر في الدم للفاكهة، مؤشر نسبة السكر في الدم للمانجو هو 51، وهو منخفض ولكنه مرتفع عند مقارنته بالأطعمة غير المصابة بالسكري.

ينصح مرضى السكر بعدم تناول الأطعمة التي يزيد مؤشر نسبة السكر في الدم فيها عن 55.

المانجو يرفع درجة حرارة الجسم

نعم، المانجو لها تأثير على درجة حرارة الجسم، هذه ليست ثمار مبردة، لذلك يتم نقع المانجو في منازلنا في الماء لبعض الوقت ثم يتم تقديمها للأكل.

المانجو مفيد لصحة القلب

نعم، من المعروف أنها تخفض ضغط الدم، يمكن لمركب المنجفيرين الموجود في المانجو أن يقلل من التهاب القلب.

المانجو مفيد للهضم

المانجو غني بالألياف مما يجعله مرشحًا مثاليًا لصحة الأمعاء الجيدة، أولئك الذين يعانون من الإمساك يمكنهم تناول المانجو، تساعد مركبات الأميليز الموجودة في المانجو في هضم الطعام النشوي.

كم من المانجو يجب أن تأكل في اليوم؟

يقترح الخبراء 2 كوب أو أقل من 350 جرامًا يوميًا، 100 جرام تحتوي على 60 سعرة حرارية، هناك 202 سعرة حرارية في حبة مانجو كاملة.

تحتوي المانجو على العديد من العناصر الأساسية مثل السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف والسكر وفيتامين سي والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين ب 6 وفيتامين أ وفيتامين e وفيتامين ك والنياسين والبوتاسيوم والريبوفلافين والمغنيسيوم والثيامين.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا