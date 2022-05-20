سوبر ماركت بين ايديك.. تخفيضات على المنتجات الغذائية (خزين البيت)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري
مستلزمات المنزل من الأمور الأساسية التي تحرص ربات المنزل على تواجدها وشرائها دائما.
وفي إطار هذا نستعرض لكم أبرز أسعار مسلتزمات المنزل في السوبر ماركت من أمازون.
- برطمان صوص الطماطم سادة للمكرونة من مامز فود، 375 جم.
- كيس أرز أبيض مصري 1 كجم من ريحانة.
- خلطة كفتة الحاتي من ماجي، 40 جرام.
- مكرونة بينى ايطاليانو، 400جم.
- سلايت عباد الشمس 0.750 لتر.
- 4 زجاجات خل أبيض طبيعي، 900 مل.
- علبة تونة قطعة واحدة من روز، سهلة الفتح، 200 جم.
- برطمان مرقة دجاج فرجللو، 100 مكعب، 8 جم.
- مكرونة سباجيتي من ستار، 1 كجم.