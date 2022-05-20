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سوبر ماركت بين ايديك.. تخفيضات على المنتجات الغذائية (خزين البيت)

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

مستلزمات المنزل من الأمور الأساسية التي تحرص ربات المنزل على تواجدها وشرائها دائما.

وفي إطار هذا نستعرض لكم أبرز أسعار مسلتزمات المنزل في السوبر ماركت من أمازون.

- برطمان صوص الطماطم سادة للمكرونة من مامز فود، 375 جم.

- كيس أرز أبيض مصري 1 كجم من ريحانة.

- خلطة كفتة الحاتي من ماجي، 40 جرام.

- مكرونة بينى ايطاليانو، 400جم.

- سلايت عباد الشمس 0.750 لتر.

- 4 زجاجات خل أبيض طبيعي، 900 مل.

- علبة تونة قطعة واحدة من روز، سهلة الفتح، 200 جم.

- برطمان مرقة دجاج فرجللو، 100 مكعب، 8 جم.

- مكرونة سباجيتي من ستار، 1 كجم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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