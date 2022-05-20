سوبر ماركت بين ايديك.. تخفيضات على المنتجات الغذائية (خزين البيت)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

مستلزمات المنزل من الأمور الأساسية التي تحرص ربات المنزل على تواجدها وشرائها دائما.

وفي إطار هذا نستعرض لكم أبرز أسعار مسلتزمات المنزل في السوبر ماركت من أمازون.

- برطمان صوص الطماطم سادة للمكرونة من مامز فود، 375 جم.



- كيس أرز أبيض مصري 1 كجم من ريحانة.



- خلطة كفتة الحاتي من ماجي، 40 جرام.



- مكرونة بينى ايطاليانو، 400جم.



- سلايت عباد الشمس 0.750 لتر.



- 4 زجاجات خل أبيض طبيعي، 900 مل.



- علبة تونة قطعة واحدة من روز، سهلة الفتح، 200 جم.



- برطمان مرقة دجاج فرجللو، 100 مكعب، 8 جم.



- مكرونة سباجيتي من ستار، 1 كجم.

