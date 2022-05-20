كيف تحمي عينيك من شاشات الكمبيوتر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الكثير منا يقضي ساعات طويلة أما م شاشات الكمبيوتر سواء للعمل أوالدراسة، وللتسلية والترفية أيضاً، وإلى جانب الأضرار التي يتعرض لها الظهر والعنق، تبرز مشكلة التعرض لأشعة الكمبيوتر التي يمكن أن تؤذي العينين على المدى الطويل.

الدكتورة ناتاليا فوروشيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، كشفت أن نظارات الكمبيوتر تحمي العيون من الإشعاع الأزرق وتخفف من التوتر.

وتضيف "تستخدم في هذه النظارات عدسات خاصة مطلية بطلاء خاص يحمي العين من الإشعاع الأزرق، الذي له قدرة عالية على اختراق الأنسجة، وبالتالي يصل إلى شبكية العين ويسبب فيها تغيرات تنكسية واجهاد تأكسدي. ما يؤدي إلى إصابة الشبكية بأمراض وضعف البصر. كما أن نظارات الكمبيوتر تقلل من التوتر وتحسن بيئة الشغل".

وأشارت إلى أنه لا يوجد رأي قاطع حول حقيقة حماية نظارات الكمبيوتر من الإشعاع الأزرق، الذي يؤثر بشكل مباشر في البصر، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتقول، "يستمر النقاش في الأوساط العلمية بشأن حجب هذه النظارات الإشعاع الأزرق و حماية العيون منه. ولكن هناك منشورات علمية تؤكد فائدتها. كما هناك دراسات تشير إلى عدم جدواها. لذلك لا يوجد رأي واضح وموحد بشأن فائدة نظارات الكمبيوتر".