خبراء لغة جسد: مغازلة جوني ديب ومحاميته حيلة لتدمير حجة أمبر هيرد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف خبراء لغة الجسد أن علاقة جوني ديب ومحاميته كاميل فاسكيز التي ظهرت في جلسات المحاكمة الأيام الماضية، وأثارت الجدل بشأن وجود حالة عاطفية بينهما، هي خدعة لتدمير قضية آمبر هيرد، وذلك بعد تشبيه المتابعين عرضهما الحميم في قاعة المحكمة بشخصيات ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في The Titanic.

تفاصيل تحليل خبراء لغة الجسد عن جوني ديب ومحاميته

حللت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، العلاقة بين جوني ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، ومحاميته فاسكيز، البالغة من العمر 37 عامًا، في قاعة المحكمة خلال قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت جودي جيمس إن سلوك فاسكيز «الغزلي» من المحتمل أن يكون تكتيكًا واعيًا للغاية لمحاولة تعزيز حالة موكلها، موضحة أن الإيماءات الرومانسية بين الاثنين تساعد «ديب» على الظهور بمظهر أكثر رومانسية عما تقوله عنه زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأوضحت خبيرة لغة الجيد أنه عندما يحاول شخص ما تبرئة اسمه في المحكمة، فأن سلوكه مع موكليه القانونيين والطريقة التي يتفاعلون بها معه سترسل رسائل غير شفهية شديدة التأثير إلى هيئة محلفين، وفي حالة بهذا الحجم، فإن بقية العالم، سيصدق.

الشائعات عن علاقة جوني ديب بمحاميته

بدأ المعجبون يتساءلون عما إذا كانت المشاعر الرومانسية قد تطورت بين «ديب وفاسكيز» في الأسابيع الأخيرة، بعد أن لاحظوا عددًا كبيرًا من التفاعلات اللطيفة بين الاثنين، بينها الهمس في آذان بعضهما البعض، والضحك معًا، ومشاركة الابتسامات الخجولة مع بعضهما البعض.

وانتشرت شائعات عن قصة حب ناشئة بينهما، بعد أن انتشر مقطع فيديو على TikTok الشهر الماضي، لنجم فيلم «قراصنة الكاريبي» يساعد به المحامية في فك شاحن iPhone الخاص بها، كما انتشر مقطع آخر وهو يسحب كرسيا من أجلها.

ومع ذلك، أوضحت خبيرة لغة الجسد أن اللحظات العاطفية بينهما ليست على الأرجح بسبب علاقة سرية، ولكن كلها جزء من خطة لجعل «ديب» يبدو وكأنه «بطل رومانسي»، إذ ترى أن ربط ديب بامرأة «جديدة وذكية وذات مظهر واثق» من شأنه أن «يدمر» سرد آمبر هيرد لعلاقتهما السامة.