رنا يونس.. باحثة مصرية تسعى لاكتشاف علاج لسرطان الثدي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة رنا يونس، أستاذ مساعد البيولوجي بكلية الصيدلة في جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، إنها تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية في عام 2013، ثم بدأت في تحضير الماجستير، وحصلت على منحة من الجامعة، وفي عام 2015 كان مشروعها عن أهمية تحفيز الجهاز المناعي لمكافحة مرض سرطان الكبد.

التوجه إلى أبحاث السرطان

وأضافت «يونس»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنها وجهت مجهودها البحثي إلى سرطان الثدي في رسالة الدكتوراة، موضحةً انه من أهم أنواع السرطان، إذ ان هناك أنواع كثيرة منه.

وتابعت أستاذ مساعد البيولوجي بكلية الصيدلة في جامعة هيرتفوردشاير: «أعمل على دراسة نوع شرس بسرطان الثدي وعلاجه، حتى أنه يصيب الكثير من كبار السن، وفي شهادة الدكتوراة كنا من الفرق البحثية القليلة حول العالم التي تعمل على الناقلات الغازية، وقرأت بحثا جاء فيه أن الكلاب يمكنها المشاركة في تشخيص المصابين بـ السرطان، ولما فكرنا استنتجنا أن الكلب يدرك هذا الأمر من خلال حاسة الشم».

«يونس»: كل أبحاثي في مصر

وواصلت الدكتورة رنا يونس أستاذ مساعد البيولوجي بكلية الصيدلة في جامعة هيرتفوردشاير: «كل أبحاثي أجريتها في مصر، وعندما أسافر فأنا أعرضها، وهناك أمر شائع مفاده أن هناك مشكلات كثيرة في البحث العلمي، لكن عد كبير منها جرى التعامل معه وحله»، موضحةً أن أعراض مرض سرطان الثدي بين الشابات وكبار السن واحدة، لكن الأزمة لدى السيدات ذوات الأعمار الكبيرة أنهن يكتشفن المرض في أعمار متقدمة.