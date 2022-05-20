أول قائدتين لمترو الأنفاق تكشفان تفاصيل تجربتهما: فخورين بيها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت هند عمر، أول سائقة لمترو الأنفاق، تفاصيل تعلمها القيادة، إذ بدأت علاقتها بالمترو بكونها مجرد راكبة للمترو وحينما شاهدت إعلان طلب سائقين للمترو تقدمت إليه عبر الموقع الإلكتروني الشركة وبالفعل خضعت للاختبارات وحصلت على التأهيل المناسب وأصبحت مسئولة عن القطار.

«هند»: معايا بكالوريوس تجارة ومتخيلتش أشتغل في المترو

وأوضحت هند عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المسمى الوظيفي لها قائد قطار مترو الأنفاق، موضحة أنها حاصلة على بكالوريوس التجارة ولم تتخيل أن تلتحق بهذا الوظيفة، إذ لم تكن متاحة للفتيات من قبل في مصر.

وأشارت إلى أنها ستعمل في قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق «الأخضر»، وذلك بعد أن خضعت لتدريب القيادة الفعلية للقطار لمدة 4 شهور، واستلمت العمل فعليًا منذ شهر ونصف.

سوزان محمد: فيه ناس مشجعة وفيه ناس ضد وكل ده طبيعي

كما تحدثت سوزان محمد، سائقة بمترو الأنفاق، عن عملها أيضا، أذ تقو قطارات الخط الثالث الذي يبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة العتبة، لافتة إلى أن قيادة المرأة للمترو هو أمرا جديدا لم يستوعبه بعض المواطنين حتى الآن: «فيه ناس مشجعة وفيه ناس ضد وكل ده طبيعي».

وأوضحت سوزان محمد أنها حاصلة على ليسانس الآداب جامعة عين شمس، مؤكدة سعادة أسرتها بعملها كسائقة للمترو: «عاشو معايا التجربة خطوة بخطوة وفخورين بيها جدا».