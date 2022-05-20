لايف ستايل

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت.. «بتكات سريعة هتعمليه أحلى من المطاعم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

تحرص الأمهات وربات المنازل على معرفة طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت، كونه من أكثر الأطعمة الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الشباب والأطفال، باعتباره من الوجبات السريعة التي لا تحتاج لوقت طويل لإعدادها، لذا تحاول الأمهات جذب الأبناء إلى المنزل حتى لا ينفقن أموالا طائلة بين الحين والآخر ما يؤثر على الحالة الاقتصادية.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد وتستخدم الإمكانيات والمقادير التي دائما ما تتواجد داخل المطبخ المصري.

2ad67211fe.jpg

مقادير طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

صدور فراخ

كابوتشا 

بصل أخضر 

جزر مبشور 

طماطم حلقات

خبز كايزر 

بقسماط

بصل مفروم

ثوم مفروم 

ملح

فلفل 

بقدونس

باربيكيو صوص

بصل حلقات

الصوص

مايونيز

روزماري مجفف

ثوم مفروم

كاتشب  

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

في البداية، يتم فرم الثوم والبصل والفلفل مع الفراخ للحصول على شكل برجر، ثم وضع البرجر بالفرن أو على النار في قليل من الزيت للتسوية الجيدة، بعدها يتم وضعه في عيش الكايزر وعليه الكابوتشا والفلفل الأخضر والبصل الأخضر والجزر المبشور والكاتشب والمايونيز، ويصبح جاهزا للتناول، ويمكن أن يكون بجانبه البطاطس المحمرة والبيبسي.

894a05f523.jpg

مقادير عمل همبرجر الفراخ في البيت

نصف كيلو دجاج مفروم

ربع كوب بقسماط مطحون 

طماطم مفرومة

بقدونس

كزبرة خضراء

ريحان

بصل متوسط مفروم ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملح

فلفل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بطاطس شرائح مسلوقة ومحمرة في قليل من زيت الزيتون

طماطم شرائح

مايونيز

كاتشب

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

في البداية يخلط الدجاج في وعاء عميق مع البقسماط والطماطم والربحان والبقدونس، ويتم وضع البصل والثوم عليهم، مع خلط المقادير والمكونات مع بعضها البعض، ثم يتم وضع التوابل من الملح والفلفل.

يتم تشكيل الخليط على شكل شرائح البرجر، وتدهن بالزيت وترص على شواية، ويتم تقليبها على الجانبين حتى تمام النضج.

في الوقت ذاته يتم عمل البطاطس الشرائح المحمرة وقليها في الزيت، وتوضع في طبق التقديم، وعليها الكاتشب والمايزنيز والكابوتشا.

c75760baba.jpg

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا