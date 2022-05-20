طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت.. «بتكات سريعة هتعمليه أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الأمهات وربات المنازل على معرفة طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت، كونه من أكثر الأطعمة الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الشباب والأطفال، باعتباره من الوجبات السريعة التي لا تحتاج لوقت طويل لإعدادها، لذا تحاول الأمهات جذب الأبناء إلى المنزل حتى لا ينفقن أموالا طائلة بين الحين والآخر ما يؤثر على الحالة الاقتصادية.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد وتستخدم الإمكانيات والمقادير التي دائما ما تتواجد داخل المطبخ المصري.

مقادير طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

صدور فراخ

كابوتشا

بصل أخضر

جزر مبشور

طماطم حلقات

خبز كايزر

بقسماط

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح

فلفل

بقدونس

باربيكيو صوص

بصل حلقات

الصوص

مايونيز

روزماري مجفف

ثوم مفروم

كاتشب

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

في البداية، يتم فرم الثوم والبصل والفلفل مع الفراخ للحصول على شكل برجر، ثم وضع البرجر بالفرن أو على النار في قليل من الزيت للتسوية الجيدة، بعدها يتم وضعه في عيش الكايزر وعليه الكابوتشا والفلفل الأخضر والبصل الأخضر والجزر المبشور والكاتشب والمايونيز، ويصبح جاهزا للتناول، ويمكن أن يكون بجانبه البطاطس المحمرة والبيبسي.

مقادير عمل همبرجر الفراخ في البيت

نصف كيلو دجاج مفروم

ربع كوب بقسماط مطحون

طماطم مفرومة

بقدونس

كزبرة خضراء

ريحان

بصل متوسط مفروم ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملح

فلفل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بطاطس شرائح مسلوقة ومحمرة في قليل من زيت الزيتون

طماطم شرائح

مايونيز

كاتشب

طريقة عمل همبرجر الفراخ في البيت

في البداية يخلط الدجاج في وعاء عميق مع البقسماط والطماطم والربحان والبقدونس، ويتم وضع البصل والثوم عليهم، مع خلط المقادير والمكونات مع بعضها البعض، ثم يتم وضع التوابل من الملح والفلفل.

يتم تشكيل الخليط على شكل شرائح البرجر، وتدهن بالزيت وترص على شواية، ويتم تقليبها على الجانبين حتى تمام النضج.

في الوقت ذاته يتم عمل البطاطس الشرائح المحمرة وقليها في الزيت، وتوضع في طبق التقديم، وعليها الكاتشب والمايزنيز والكابوتشا.