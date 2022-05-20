أب كرم ابنته بعد خروجها من قائمة الأوائل بمدرستها: كنت بسعدها مش بعمل شو «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال محمد الحجار، الأب الذي كرّم ابنته التي لم يحالفها الحظ بأن تكون ضمن الأوائل في الفصل الدراسي الأول داخل مدرستها، إنّه لم يتوقع أن يحقق الفيديو الذي وثق تكريمه وإشادته بابنته انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي: «الحد الأقصى اللي كنت متوقعه، أنه حبايبي وأصحابي يعلقوا على الفيديو ويشجعوا ابنتي فقط لا غير، وفي ناس اتهموني بالشو رغم أني معرضتش الفيديو إلا على حسابي الشخصي».

وأضاف «الحجار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، عبر شاشة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ مصور الفيديو هو أحد أعضاء مجلس الأمناء في المدرسة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع ابنه وابنتيه بطابع يغلب عليه الصداقة.

الأب: السعادة ليست مقتصرة على مواقع بعينه

وتابع الأب الذي كرّم ابنته داخل صفها الدراسي: «أوصي ابني الذي يدرس في الصف الثالث الثانوي أن يبذل كل ما في وسعه، لكنني أؤكد على أنّ السعادة ليست مقتصرة على مواقع معينة، والأهم هو أن يكون صحيحا نفسيا وبدنيا، ابني يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، وأنا لا أطالبه بالالتحاق بأي كلية».

واستكمل حديثه الذي يوضح فيه علاقته بأبنائه: «قلت له، هيفيدني بإيه تبقى مهندس أو دكتور وعندك مشكلة نفسية، وابنتي الصغرى تحب الرسم والعشب، وتقول لي أتمنى أن أصبح فلاحة، أنا مش معقدهم بالمصطلحات الضخمة بتاعتنا التي تربينا علينا».

جودي متفوقة ولكن التوفيق لما يحالفها

وأشار «الحجار» إلى أنّ ابنته جودي متفوقة ودائما ما تُصنف من الأوائل، لكن الحظ لم يحالفها في الترم الأول: «المدرسة كرمت الأوائل في الطابور، ولم تكن من بينهم، وقالت لي وهي في حالة انكسار إن المدرسة لم تكرمها، حاولت أن أكرمها أيضا، وطلبت من شخص أن يصمم لي شهادة تقدير بكلمات كتبتها بمنتهى الحب، وقدمتها لها في المدرسة».