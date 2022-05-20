الامارات | رجل يضع صديقته في مواجهة أكثر عروض الزواج إحراجاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يضع صديقته في مواجهة أكثر عروض الزواج إحراجاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واحد من أكثر عروض الزواج إحراجا، طلب رجل من جنوب إفريقيا يد صديقته الحزينة للزواج خلال جنازة والدها، وفي الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والنعش يظهر في الصور بالخلفية، تم تصوير المشهد الصادم من قبل شخص نشره لاحقا على "تيك توك"، وانتشر على الفور بشكل كبير، ما أثار جدلا بين مستخدمي منصة الفيديو الشهيرة.

ويظهر الفيديو الذي شاركه أحد المستخدمين في جنازة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا رجلا يجلس على إحدى ركبتيه أمام امرأة حزينة بجوارها تابوت مغلق في الخلفية، وهو يتحدث في ميكروفون وأخرج خاتما من صندوق ووضعه في إصبعها، وسط دهشة الحاضرين.

وبدت المرأة مصدومة من لفتة الرجل الغريبة، ولم تبد أي رد فعل تقليدي، وليس من الواضح ما إذا كانت قبلت عرض الزواج، وقد علق المتابعون بأنها كانت في حالة عاطفية خاطئة لمعالجة ما كان يحدث بشكل صحيح.

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