القميص الأبيض يطل بوجه عصري هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن القميص الأبيض يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب أي امرأة أنيقة، مشيرة إلى أنه يتخلص هذا الصيف من طابعه المتحفظ ويطل بوجه عصري جذاب.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القميص الأبيض يزدان هذا الموسم بالكرانيش، التي تضفي عليه طابعا مفعما بالأنوثة، كما تخطف بعض الموديلات الأنظار من خلال الياقات الضخمة بحجم XXL.

وأضافت “Elle” أن القميص الأبيض يطل أيضا بقصة أكبر من المقاس “Oversized” ليمنح المرأة إطلالة مريحة وجريئة.

ولإطلالة أكثر جرأة وتفردا يطل القميص الأبيض بقصة قصيرة “Cropped” كاشفة للبطن.