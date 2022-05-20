جينز "النجار" نجم موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن جينز "النجار" “Carpenter Jeans” يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة مريحة ومتحررة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز النجار يمتاز بقصة واسعة وجيوب على الجانبين، بالإضافة إلى عروات، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم بألوان صيفية مثل الأبيض والكريمي، بالإضافة إلى اللون الأزرق المميز للجينز.

وأشارت “Elle” إلى أن جينز النجار يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تأكيد الطابع الكاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت ذي قصة صندوقية الشكل وحذاء رياضي أو صندل ذي نعل ضخم.

كما يمكن الحصول على إطلالة جريئة من خلال تكسير قوالب التنسيق الجامدة وتنسيق جينز النجار مع بلوزة أنيقة وبليزر وحذاء ذي كعب عال، مما يجعله مناسبا لإطلالات العمل والحفلات ودعوات تناول العشاء.