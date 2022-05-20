عملت بالفن وإصابتها بالصرع قلبت حياتها.. من هي نور طاهر بطلة مدرسة الروابي؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفنانة الأردنية نور طاهر جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت صورًا لها بصفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تكشف بها معاناتها مع مرض الصرع، إذ ذاع صيتها بعد بطولتها في مسلسل مدرسة الروابي الشهير.

إصابة نور طاهر بطلة مسلسل مدرسة الروابي بالصرع

وأرفقت الفنانة نور طاهر نجمة مسلسل مدرسة الروابي على صورها وهي بداخل المستشفى وتوضع على الأجهزة: « كتير أوي من زمان کنت أصحى ألاقي نفسي على الأرض، بكون فاقدة الوعي، مش متذكرة تفاصيل، بصحى عندي وجع بالرأس، وأي ضوء يسببلي صداع».

وتابعت، في حديثها عن معاناتها مع الصرع: «كنت في حفلة والضوء جه عليا، دخلت في نوبات صرع متتالية، سببت رعب لكل اللي حواليا، وعملت فحوصات وأفتكرت خفيت»، موضحة أنها ما زالت تعيش معاناة ضخمة أثرت على حياتها حتى تم تشخيص حالتها بإصابتها بالصرع.

ولاقت صورها آلاف من التعليقات من قبل المتابعين والجمهور داعيين الله لها بالشفاء العاجل، ومن بين التعليقات: «ألف سلامة عليكي.. أحنا فخورين بيكي وهترجعي أحسن من الأول»، و«أزمة وهتطلعي منها.. شفاكي الله وعفاكي».

من هي نور طاهر؟

ويوضح «هن» خلال السطور التالية، أبز المعلومات عن الفنانة الأردنية نور طاهر بطلة مسلسل مدرسة الروابي:

- من مواليد شهر نوفمبر عام 1999، إذ تبلغ من العمر 21 عاما.

- أردنية الجنسية.

- شاركت في الكثير من الأعمال الفنية في الأدرن من بينها الكفرة، رحم ثريا.

- تألقت في دور بطولي بالمسلسل الأردني مدرسة الروابي، إذ جسدت دور فتاة تنتقم من أصدقائها الذين يتنمرون عليها في المدرسة.

- لديها 737 ألف متابع على حساب «إنستجرام».

- تحرص على مشاركة الجمهور والمتابعين العديد من اللقطات، واللحظات السعيدة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- استطاعت أن تبرز شخصيتها في الوسط الفني، وعالم الفن بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

- مسلمة الديانة.

- حازت على شهرة كبيرة بعد أدائها المدهش في المسلسل الأردني مدرسة الروابي.