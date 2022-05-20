17 نصيحة سحرية للتعامل مع المدير.. «عشان تكسبه ويحترمك ويقدرك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يواجه بعض الموظفين مشاكل مع المديرين في العمل، بسبب عدم معرفتهم كيفية التعامل معهم بشكل صحيح مما يضعهم في مواقف صعبة أو غير مناسبة أو محرجة.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، طيفية التعامل مع المدير من خلال فن الإتيكيت، حتى لا يتعرض الموظف لمشاكل وكذلك لاحترام ثقة الآخرين.

كيفية التعامل مع المدير

- خلال فترة الإجازة الأسبوعية، يجب الحفاظ على حقوقك وعدم أداء أي مهام للعمل، وأن تحصل على المعامل الجيدة التي تعمل على احترام كرامتك.

- من الاحترام أن تجعل مديرك يسبقك في الدخول لأي مكان سواء في افتتاح شيء أو التحدث عن وجهة نظره.

- يجب عدم السؤال عن أي زيادة في الراتب أو الحوافز خلال الاجتماعات العامة حتى لا يحدث موقف محرج.

- الحرص تماما عن عدم التحدث عن أي عيوب للمدير أمام الزملاء، أو نقل حديث عن لسان زميل لك قالها في وقت غياب المدير.

- عندما يكون المدير إجازة يجب احترام وقته غير الرسمي، ولا تعمل على مخاطبته، إلا إذا كان الأمر ضروري أو بتوجيهات منه.

- إذا اتصل بك المدير ولم تستطع الرد أو لم تر الاتصال في لحظتها، يجب العودة بالاتصال بها وكذلك الرد على رسائله.

- في حال المناقشات الهامة، ابتعد تماما عن استخدام مصطلحات تعني التقليل من ذكائه، أو أنه ليس على دراية كافية بالموضوع، ويجب أن تفترض أن غياب المعلومة ربما يكون بسبب الضغط أو الوقت.

- إذا كنت تريد تقديم الشكاوى والمقترحات يجب أن تسأل إذا كان الوقت مناسب أم لا قبل الذدخول في الطلبات.

- قبل الدخول إلى غرفة المدير يجب دق الباب حتى إذا كان مفتوحا.

خبيرة إتيكيت: لما المدير يكلمك بص في عينه ومتنشغلش بحاجات تانية

- عندما يتحدث المدير معك يجب النظر إليه بتركيز وعدم الانشغال بأمور أخرى مثل الهاتف أو اللاب توب.

- التعامل الصحيح مع المدير كأنك تعامل رجل كبير في السن، ويجب الحفاظ على المسافة بينكما عند المزاح.

- الاستماع إلى كلام المدير بدون مقاطعة وبعد ذلك يمكن الاعتراض باحترام.

- الابتعاد عن استخدام اليدين أو الأدوات مثل القلم للتعبير خلال الحديث.

- البعد تماما عن التحدث بصوت مرتفع مع المدير حتى في حالات الغضب.

- يجب عدم تصحيح أي خطأ للمدير في العلن أمام الموظفين.

- الابتعاد عن تخطي المدير المباشر والذهاب للذي لديه السطلة الأعلى من أجل تقديم طلب، بدون الرجوع إليه واستشارته.

- عدم رفع الألقاب بين الموظف والمدير إلا إذا أعلن عن مبادرته في ذلك.