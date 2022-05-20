في ذكرى وفاته الأولى.. لقطات من حياة سمير غانم الأب والزوج «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عام مضى على رحيل اسطورة الكوميديا وعضو أساسي من فرقة ثلاثي أضواء المسرح، الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو، عن عمر 84 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وجود خلل بوظائف الكلى.

علاقة كبيرة جمعت بين الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، الذي طالما تحدث عنهن خلال استضافته في البرامج التلفزيونية والأحاديث الصحفية، وعن عمق العلاقة التي تجمع بينه وبينهن، كما تحدثت الأخريات عن علاقتهم الطيبة به، ووجوده في حياتهن.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، لقطات من علاقة الفنان سمير غانم، بزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتيه دنيا وإيمي، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.

دلال عبدالعزيز في عيون سمير غانم

كان تحدث الفنان سمير غانم، عن علاقته بزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قائلا: «دلال دي أسطورة لوحدها ويمكن اللي منجح جوازنا إني مكنتش عاوز أتجوز» مؤكدا أن زوجته هي المسؤولة عن نجاح زواجهما، لأنها سيدة تستطيع التخطيط بشكل جيد، كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط، اكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها».

علاقة سمير غانم ببناته..الخلفة دي رزق

كما تحدث الفنان سمير غانم، عن علاقته بابنتيه دنيا وإيمي، خلال استضافته في برنامج «السيرة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كونه أبو البنات، إذ قال:«الخلفة دي رزق من عند ربنا، وخلفة البنات شيء رائع ويجنن، مأجبرتش ولا واحدة فيهم على دخول الفن، أنا مقولتلهمش لكن كنت موافق معترضتش».

وفيما يخص الوصايا الذي وصى بها ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، قال الفنان الأب:«دنيا عاقلة جدًا، ومحدش بيضحك علها، وقريبة مني في الشخصية والدماغ، وإيمي حنينة جدًا».