أبرز 5 مشروبات تساعد على النوم.. «لو بتفكر كتير أو متوتر أو مضغوط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الناس من صعوبة النوم، سواء بسبب ضغوطات الحياة أو التفكير الكثير، أو تناول الأكل الدسم، مما يؤثر عليهم ويضطرون للسهر مما ينتج عنه الأرق والتعب المستمر.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية شرح عبر «هن»، أن يمكن شرب بعض المشروبات للمساعدة في النوم والتخلص من السهر، ونصح بالابتعاد عن الأكلات الدسمة قبل النوم وتناول الوجبات الخفيفة حتى يكون للمشروبات تأثير على الجسم.

وأشار أستاذ علوم الأغذية إلى أن الشخص يحتاج إلى مشروبات تعمل على جعل الجسم هادئا ويمكن النوم بسبب شدة الأعصاب والمجهود والتوتر خلال المهام اليومية، ونصح بتناولها قبل فترة من النوم بفترة حتى لا يحتاج إلى تكرار الدخول إلى الحمام.

وأوصى الحوفي بتناول المشروبات التي سيتم ذكرها بدون سكر حتى لا تؤثر على المعدة وحدوث انتفاخات مما يتسبب في الضغط على الحجاب الحاجز والضغط على عملية التنفس والشعور في ألم بالبطن.

مشروبات تساعد على النوم

فيما يلي أبرز المشروبات التي تساعد على النوم:

الحليب

تناول الحليب يساعد على النوم، ونصح أستاذ علوم الأغذية بتناوله باردا أي بعد خروجه من الثلاجة كونه يعمل على تقليل تأثير الحموضة الزائدة بالمعدة، بسبب المجهود الكبير طوال اليوم.

الموز

مشروب الموز من العصائر التي تساعد على النوم، كونه غنيا بعنصر البوتاسيوم الذي بدوره يعمل على تقليل انقباض العضلات، ويهدئ من الألم بها.

الكركديه

تناول مشروب الكركديه الساخن، وتحديدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يساعد على راحة الجسم، والنوم.

النعناع

يعمل مشروب النعناع على تخلص الإنسان من تقلصات القولون، الذي تسبب للشخص صعوبة في النوم.

اليانسون

يعتبر اليانسون من أكثر المشروبات التي تعمل على تهدئة الإنسان والتقليل من التوتر والقلق، ما يساعده على القدرة على النوم بعد تناوله.