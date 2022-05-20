الامارات | استغل انشغال أمه عنه فطلب 31 تشيزبرغر.. طفل العامين يدفع البقشيش أيضاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن استغل انشغال أمه عنه فطلب 31 تشيزبرغر.. طفل العامين يدفع البقشيش أيضاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت كيلسي غولدن من تكساس الأمريكية بالدهشة، حين وصلتها رسالة على هاتفها، تقول إن الطلبية قد تستغرق أطول من المعتاد، نظراً لحجمها، وذلك قبل أن تدرك أن طفلها البالغ من العمر سنتين، تمكن من التسلل إلى تطبيق أحد مطاعم الوجبات السريعة، وطلب 31 قطعة تشيزبرغر.

ولم يكتفِ الصغير بذلك، إذ أضاف بقشيشاً سخياً للطلبية، بقيمة 16 دولاراً، ليبلغ ثمن الطلبية بعد الرسوم 91.70 دولاراً. وما كان من كيسلي، التي استغل ابنها انشغالها على الحاسوب ليقوم بفعلته، إلا أن نشرت عبر فيسبوك، رسالة لكل من يرغب بتناول البرغر، قائلةً إنه لديها 31 قطعة مجانية.

وعلقت غولدن على المسألة بالقول، حسب ما نشر موقع «مترو»: «عادةً ما يحب ابني التقاط الصور السيلفي، وهذا ما كان يفعله. وانشغلت بالعمل، ظناً مني أني قد أقفلت الهاتف، لكن من الواضح أنني لم أفعل، وحصلت على 31 تشيزبرغر دون أن أدري».

وفي حين سارع البعض للاستفادة من الفرصة، قرر آخرون نشر ردود تتضمن نصائح حول كيفية تخزين المأكولات السريعة، وطريقة التصرف بها. وكانت كيلسي قد ذكرت أنها لم تعرف ماذا تعمل بكل هذه الكمية، لا سيما أن ابنها لم يتناول سوى نصف قطعة، وقررت وضع منشور عبر مواقع التواصل.

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