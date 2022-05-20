كيفية التخلص من رائحة الرطوبة في خزانة الملابس «جربي الأرز والخل الأبيض»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني بعض السيدات من وجود رائحة رطوبة في خزانة الملابس، وذلك بسبب أن تلك الرائحة ستؤثرعلى رائحة الملابس، كما أنها تهدر الوقت والجهد المبذولين في تنظيف الملابس، فأنت بعد تنظيف ملابسك، لا تريدين تخزينها في مكان يمنحها روائح كريهة أو غير مرغوب بها، لذلك نقدم لك في هذا المقال عدة نصائح للتخلص من رائحة الرطوبة في خزانة الملابس وتصبح رائحة ملابسك عطرة وجميلة.

التخلص من رائحة الرطوبة في خزانة الملابس

قدمت مدونة «سيفيزة هوم» الأمريكية مجموعة من الطرق للتخلص من رائحة الرطوبة في خزانة الملابس مع معرفة أسباب الرطوبة متمثلة في وضع الملابس وهي غير جافة مما يؤدي إلى ظهور الرائحة الكريهة، أو وضع الملابس في مكان درجة حرارته منخفضة لفترة طويلة مما يؤدى إلى ظهور العفن.

طرق التخلص من رائحة الرطوبة في الخزانة

ـ تعريض الملابس إلى الشمس.

ـ تجفيف الملابس قبل وضعها في الخزانة.

ـ ترك باب الخزانة مفتوح في بعض الأوقات للسماح بدخول الهواء إلى الداخل.

ـ وضع لمبة منخفضة الكهرباء داخل الخزانة لأنها تكون أكثر سخونة وبالتالي تساعد على تجفيف الرطوبة من الخزانة.

ـ القهوة الجافة تساعد على امتصاص الروائح، يمكن استخدامها في الثلاجة أيضًا

ـ استبدال باب الخزانة الصلب بباب به فتحات للتهوية.

ـ استخدام أكياس السيليكا، وهي الأكياس التي تحتوى على كور صغيرة وتكون داخل الحذاء الجديد، احرصِ على شرائها واستخدامها داخل الخزانة.

نصائح لتجنب رطوبة خزانة الملابس

عرض برنامج السفيرة عزيزة المقدم على قناة DMC، بعض النصائح لستات البيوت للتخلص من رطوبة خزانة الملابس تتمثل في:

ـ وضع الملابس في الخزانة عندما تكون جافة، إذا وضعت وهي رطبة قليلًا ستصبح رائحة الخزانة كريهة، وأكدت على ضرورة تجنب وضع الملابس في الخزانة بعد ارتدائها مباشرة، لأن العرق يؤدي إلى عفن الملابس وعفن الخزانة.

ـ تنظيف الغسالة باستمرار مع ضرورة ترك الباب مفتوح كل دورة غسيل كي تجف جيدًا.

ـ فصل الملابس عن الأحذية والشنط في الخزانة، ويفضل أن تكون الخزانة للملابس فقط.

كيفية إزالة الرطوبة من خزنة الملابس

ـ أرز أبيض يساعد على امتصاص الرطوبة.

ـ ماء مع خل أبيض في زجاجة أو برطمان.

ـ استخدام الفحم في الخزانة يساعد على امتصاص الرطوبة.

ـ استخدام ملح البحر «ملح اليود».

بعد إزالة الرطوبة من الخزانة والملابس، سنقدم لكِ وصفة سهلة للرائحة الكريمة بالتعاون مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المكونات كالتالي:

ـ قرنفل

ـ ورد مجفف

ـ ليمون مجفف

ـ قشر برتقال

ـ شمع معطر مبشور

ـ بكرة شاش طبي عريض

الطريقة: ضعي إحدى هذه المكونات في الشاش واربطيها على شكل سُرة، يمكن وضع أكثر من مكون في السُرة الواحدة أو وضع مكون واحد فقط ثم ضعيها في جانب الخزانة وبذلك تحصلِ على الرائحة الكريمة في خزانة ملابسك وتتخلصي من رائحة الرطوبة في خزانة الملابس.