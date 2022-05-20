علاج الوسواس القهري الفكري.. «لا تتردد في زيارة طبيب نفسي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن علاج الوسواس القهري الفكري، الذين يعانون منه، ويؤثر بالسلب على حياتهم اليومية، نتيجة للتعرض للضغوطات المختلفة، ما يجعل البعض يدخل في دوامة كبيرة من التفكير والتي تستحوذ على حياته بشكل أساسي، وتصبح ملازمة له وتتسبب في حالة من القلق والتوتر، والتي يمكن أن تصل حدتها لتفكير الشخص في التخلص من حياته والانتحار وتناول عقاقير تساعده على إنهاء حياته، ويصبح غير قادر على التخلص من تلك الوساوس.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، علاج الوسواس القهري الفكري، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

علاج الوسواس القهري الفكري

للوسواس القهري الفكري، صور كثير لعل من أبرزها توارد أفكار الخوف سواء من الإصابة بمرض ما أو الوفاة، ومن المستقبل، والخوف من التجمعات ومخالطة الأشخاص، ما يجعل الشخص دائم الانغلاق على نفسه يفكر في العزلة طوال الوقت، يختلق الفرص للهروب من السهرات وحضور المناسبات والتجمعات سواء العائلية أو الأصدقاء.

هناك الكثير من الطرق التي تساعد على العلاج من الوسواس القهري الفكري، من بينها:

العلاج النفسي

ربما لا يعترف البعض بضرورة الذهاب والتردد على طبيب نفسي، كونها ليست من العادات الشائعة في المجتمع ويعتبرها البعض بأن الشخص مصاب بالجنون ولا يعتبرونه بإنه يعاني من مشكلة ما ويجب الذهاب لمتخصص للتغلب عليها، فالطب النفسي ليس مقتصرا على فئة معينة بل يمكن أن يصاب الأطفال والأشخاص البالغين بالمرض النفسي والوسواس القهري الفكري أيضا.

العلاج بالأدوية

يعتبر العلاج بالأدوية واحدة من الخطوات والطرق التي تساعد من التخلص والعلاج من الوسواس القهري الفكري، ولكن يجب استشارة الأطباء قبل أخذ نوع دواء معين، حتى لا تكون له آثار جانبية تؤثر بالسلب على الشخص وتعمل على زيادة المرض، وتعرض حياة الشخص للخطر.

أعراض الإصابة بالوسواس القهري الفكري

الخوف من التلوّث

تصرفات عدوانية

النظافة المفرطة أو غسل اليدين

غسل الأطباق بشكل متكرر

إحساس الشك بنفسه وبالآخرين طوال الوقت