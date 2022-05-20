أكلات سهلة للمبتدئين «على قد الأيد».. «ركزي على المكرونة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعاني الكثير من الفتيات في بداية الزواج «سنة أولى جواز» من عدم معرفتهن للطبخ مما يؤدي إلى كثير من المشكلات بين الزوجين، في هذا التقرير سنعرض لكِ أكلات سهلة للمبتدئين، لذلك يقدم لك مطبخ «هن» وصفات أكلات سهلة للمبتدئيين بالتعاون مع الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج « على قد الأيد» الذي يعرض على قناة CBC سفرة.

أكلات سهلة للمبتدئيين

الأكلة الأولى: المكرونة بالصلصة مع البانيه المحمر

هي من أشهر وأسهل الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وتعد من أكلات سهلة للمبتدئيين لأن طريقتها سهلة وسريعة وغير مكلفة.

طريقة البانيه:

ـ بانيه

ـ ليمون

ـ خل

ـ ملح وفلفل أسود

ـ سبع بهارات

ـ بابريكا

ـ زعتر

ـ بصل مبشور

ـ طماطم مبشورة

ـ سكر

ـ دقيق

ـ بيض

ـ بقسماط ناعم

الطريقة: ضعي البانيه في بولة كبيرة وضعي عليه ليمونة وملعقتين خل ورشة سكر وقلبيه جيدًا واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء جيدًا، في بولة أخرى حضري خلطة البانيه ضعي ملعقتين زيت مع ملعقة ملح وملعقة فلفل وملعقة بابريكا وملعقة من السبع بهارات والبصل والطماطم ثم ضعي البانيه داخل الخلطة وقلبيه جيدًا واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تدخل يتتبل جيدًا، ثم ضعي بولة بها بيضة عليها فلفل أسود وملح وقلبيها، وطبق به دقيق، وطبق به البقسماط، ثم ضعي البانيه داخل الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وفقًا لهذا الترتيب، ثم في زيت غزير على النار ضعيها حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين ثم ارفعيها على طبق التقديم.

مكونات المكرونة:

ـ مكرونة «النوع الذي تحبينه»

ـ طماطم

ـ زيت

ـ مياه

ـ بصل

ـ ملح وفلفل أسود

ـ شطة «حسب الرغبة»

ـ سبع بهارات

ـ مرقة دجاج

الطريقة: في حلة متوسطة ضعي ماء يغلي معه ملعقة ملح وملعقة من الزيت، ثم ضعي المكرونة لمدة بين العشر دقائق أو ربع ساعة حسب نوع المكرونة، ثم عندما تنضج ضعيها في مصفاة و اغسليها بالماء مرتين حتى لا تصبح عجينًا.

طريقة الصلصة: قومي بوضع الطماطم في الخلاط حسب الكمية التي تريديها ثم اعصريها جيدًا، ضعي حلة على النار عليها الزيت والبصل وقلبيها جيدًا حتى تنضج، ثم ضعي عصير الطماطم عليها ثم ضعي ملعقتين من الملح وملعقتين من الفلفل الأسود وقطعة مرقة دجاج وملعقة بابريكا ونصف ملعقة زعتر وملعقة من السبع بهارات ثم قلبيهم جيدًا واتركيها على نار متوسطة، بعد مرور عشر دقائق قلبيها مرة أخرى ثم اتركيها على نار منخفضة حتى تنضج من خلال ظهور الزيت على الوجه هكذا ستعلمي أنها نضجت وضعي وقتها المكرونة وقلبيها جيدًا ثم قدميها في طبق التقديم.

الأكلة الثانية: صينية بطاطس بالفراخ

المكونات:

ـ دجاجة متقطعة

ـ كيلو بطاطس

ـ نصف كيلو طماطم

ـ 2 بصلة

ـ ملعقتين ثوم مفروم كبار

ـ ملعقة صغيرة بهارات

ـ ملعقة كبيرة سمنة

ـ ملح وفلفل أسود

الطريقة: ضعي ثلاثة ملاعق من الزيت في الصينية وضعيها على النار ثم ضعي الفرخة عليها واتركيها حتى تأخذ لون دهبي ثم ارفعيها، اعصري الطماطم في الخلاط مع 3 حبات من الحبهان، قطعي البطاطس شرائح متوسطة ثم ضعيها على الطاسة بدلًا من الدجاجة وضعي نصف عصير الطماطم ثم الدجاجة عليهم ثم ضعي التوابل والبهارات عليهم ثم النصف الآخر من عصير الطماطم، تترك على النار لمدة 20 دقيقة ثم توضع في الفرن على الشواية لتأخذ اللون الأحمر ثم ضعيها في طبق التقديم.

الأكلة الثالثة: البسبوسة

المكونات:

ـ 2 كوب سميد

ـ نصف كوب سمن

ـ زبادي

ـ نصف كوب دقيق

ـ ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ـ شربات

ـ فول سوداني

الطريقة: ضعي الدقيق على البسبوسة مع السكر والبيكينج بودر والزبادي والسمنة ثم قلبيهم جيدًا، وفي صينية ضعي ملعقة سمنة وفرغي محتويات البولة بداخلها وضعي فول السوداني على الوجه وضعيها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم ضعي عليها الشربات السخن فور خروجها ثم قدميها في الطبق.

الأكلة الرابعة: كفتة بالبرغل

المكونات:

ـ نصف كيلو لحمة مفرومة

ـ ملح وفلفل أسود

ـ حبهان مطحون

ـ بابريكا

ـ كزبرة ناشفة

ـ بصلة كبيرة مبشورة ومتصفية من الماء

ـ نصف كوب برغل

الطريقة: نضع نصف كيلو لحمة مفروم فى طبق كبير، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والحبهان وبابريكيا والكزبرة ونقلب جيدًا، ضيفي البصل ثم قلبي اللحم والتوابل والبصل معًا حتى تصبح عجين واحد ثم اتركيها فى الثلاجة لمدة ساعة، ننقع نصف كوب برغل فى ماء لمدة ساعة ونضعه على اللحمة ثم نضعهم في الخلاط مرةٍ أخرى، شكلي الكفتة أصابع وضعيها في صينية بها سمنة وضعيها في فرن ساخن حتى تنضج ثم ضعيها في طبق التقديم.