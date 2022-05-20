الامارات | تعرَّف على مهنة والدة الملياردير إيلون ماسك وهي في الـ74 من عمرها !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على مهنة والدة الملياردير إيلون ماسك وهي في الـ74 من عمرها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت ماي ماسك والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، أكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بنسختها الخاصة لملابس السباحة.

وتعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية، ورائدة الأزياء، يومي نو.

وقالت ماسك ضاحكة في مقطع فيديو نشرته المجلة: "اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة"، ثم أضافت: "والآن، ها أنا ذا".

وأضافت وفق "روسيا اليوم": "أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات".

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