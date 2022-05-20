الامارات | ما حقيقة صورة الطيار الذي التقط "سيلفي" من شباك الطائرة في الجو ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة صورة الطيار الذي التقط "سيلفي" من شباك الطائرة في الجو ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، صورة لطيّار يلتقط "سيلفي" من شبّاك الطائرة وهي تطير في الجو معرّضاً نفسه للخطر ليثبت لزوجته أنّه في العمل.

وأظهرت الصورة رجلاً يرتدي ملابس طيّار ويخرج رأسه من شبّاك الطائرة ليلتقط "سيلفي"، إلا أن عوامل عدة شككت في صحة الصورة.

وحظي المنشور المرفق بالصورة بمئات التعليقات الساخرة على اعتبار أنّ الصورة حقيقية، إلا أنها في الحقيقة مركّبة.

وتظهر على الصورة علامة مائيّة باسم PilotWagner، وترشد إلى حساب الطيّار نفسه واسمه مايك فاغنر.

كما، يمكن العثور على الصورة المتداولة نفسها منشورة في الحساب عام 2018 وقد أرفقت بوسم "فوتوشوب"، البرنامج الشهير لتعديل الصور.

وأوضح في تعليقات عدّة على الصورة أنّها مركّبة.

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